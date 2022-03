Gás atinge US$ 4 o galão pela primeira vez desde 2008

A média nacional do AAA é de US$ 4,01, um aumento de 9 centavos por galão desde a leitura de sábado, e um aumento de 47 centavos, ou 13%, desde antes de a Rússia invadir a Ucrânia há 11 dias.

Os aumentos diários de fim de semana são maiores do que qualquer salto de preço de um dia desde então furacão Katrina Ele danificou a costa do Golfo dos EUA e danificou a maioria das áreas de produção de petróleo e gás do país em 2005, elevando os preços.

Ainda existem algumas partes do país onde US$ 4 o galão de gasolina ainda é escasso. A grande faixa dos Estados Centrais, de Dakota do Norte ao sul do Texas, não custa em média mais de US$ 3,71 por galão.

Mas os preços estão aumentando rapidamente em todos os lugares. A média estadual é mais baixa no Missouri, com um galão sem chumbo de US$ 3,60. Mas isso representa um aumento de 28 centavos, ou 8%, apenas na semana passada.

Existem agora 18 estados, mais Washington, D.C., que custam US$ 4 ou mais. Todo o Nordeste e Atlântico Central, bem como a Costa Oeste, Nevada, Arizona, Illinois, Alasca e Havaí têm médias estaduais de US$ 4 ou mais. E três estados adicionais, Flórida, Michigan e Indiana, estão com menos de meio centavo da marca de US$ 4. Os preços mais altos foram vistos na Califórnia, onde a média estadual é de US$ 5,29 por galão. “Isso não é tudo”, disse Tom Kluza, chefe global de análise de energia do Oil Price Information Service, que fornece dados para AAA de 140.000 estações em todo o país. Os preços da gasolina no atacado subiram 23 centavos no pregão de sexta-feira, um aumento que Klosa disse que seria repassado aos consumidores em pouco tempo. READ Bank of America vê enormes oportunidades no metaverso para um sistema criptográfico completo - Notícias sobre bitcoin do metaverso “Está completamente fora de controle”, disse ele. Os preços estavam subindo porque a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, com a maior parte de sua produção indo para a Europa e a Ásia. O petróleo russo representou apenas 2% das importações dos EUA em dezembro, segundo dados do Departamento de Energia. Mas o preço do petróleo está nos mercados globais de commodities, então o impacto nos mercados globais é sentido em todos os lugares. As sanções impostas à economia russa após a invasão até agora excluíram as exportações de petróleo. Mas os mercadores estavam Relutância em comprar petróleo russo Por causa da incerteza sobre o fechamento de transações, devido às restrições ao setor bancário do país, bem como às preocupações em encontrar petroleiros prontos para atracar nos portos russos. Houve chamadas de Os Estados Unidos proíbem a importação de petróleo russo . Isso provavelmente terá um impacto limitado nos preços globais ou domésticos, já que muito pouco é enviado para os mercados dos EUA, disse Kloza. “Não é uma missão crítica. Canadá, México, Arábia Saudita… estes são os grandes” em relação às importações de petróleo dos EUA, disse Kloza. “A Rússia é um pequeno jogador.” Mesmo sem a proibição das importações dos EUA, Klosa espera que o preço médio suba para um novo recorde entre US$ 4,25 e US$ 4,50 por galão. Ele acrescentou que um aumento tão rápido nos preços causa uma impressão particularmente forte nos consumidores. “Quando você obtém incrementos tão rápidos, e isso é emocionante, você realmente queima o público”, disse Kloza. O preço médio de um ano atrás era de US$ 2,76 o galão, pois o mercado ainda estava se recuperando de O mergulho que aconteceu No início da pandemia, pedidos de permanência em casa e fechamento de negócios reduziram a demanda por gasolina. A família americana média consome cerca de 90 galões de gasolina por mês, disse Kloza, então um aumento de US$ 1,25 custaria aos consumidores cerca de US$ 105 por mês, ou cerca de US$ 1.300 ao longo de um ano. READ KeyBanc diz que as ações da Apple são uma compra atraente. Como os estoques podem subir 18%? – Matt Egan da CNN contribuiu para este relatório

“Criador. Viciado em mídia social que gosta de hipster. Fã da web. Fanático por álcool apaixonado.”