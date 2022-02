Ganhos da Nasdaq evitam pior janeiro de todos os tempos

Tesla e Netflix saltam em atualização de classificações

S&P 500 e Dow Jones têm pior mês desde março de 2020

Citrix assina acordo privado de US$ 16,5 bilhões

31 Jan (Reuters) – Todos os três principais índices fecharam em alta nesta segunda-feira no final de um mês volátil em Wall Street, com ganhos ajudando o mercado de ações de alta tecnologia Nasdaq a evitar por pouco seu pior início de ano.

As avaliações de ações de crescimento e tecnologia passaram por um escrutínio maior, já que os investidores temiam que as empresas estivessem negociando com altas avaliações em um momento em que o Federal Reserve dos EUA deve começar a aumentar as taxas de juros para combater a inflação e retirar suas medidas de estímulo à pandemia.

Nasdaq (décimo nono) Ele encerrou o mês pouco antes de seu pior desempenho em janeiro, quando caiu 9,89% em 2008.

“No final das contas, as taxas de juros precisam subir e as empresas com múltiplos mais altos terão que cair”, disse Desio Nascimento, diretor de investimentos da Norbury Partners.

Ele acrescentou que, com custos mais altos, como salários mais altos, haverá um foco maior dos investidores em setores que podem lidar melhor com essas pressões inflacionárias, com menos espaço para empresas que mantêm o crescimento futuro, mas atualmente estão gerando fluxo de caixa negativo.

Todos os 11 principais setores do S&P avançaram, liderados por um aumento na valorização do consumidor (.SPLRCD) Lojas.

A Netflix Inc saltou depois que o Citigroup atualizou as ações da empresa de streaming para “comprar”. Ele vem apenas alguns dias depois que foi revelado que o investidor bilionário William Ackman assumiu um cargo na empresa.

Enquanto isso, a Tesla Inc. (TSLA.O) Ele saltou depois que também recebeu um relatório de venda positivo: o Credit Suisse elevou a classificação das ações da fabricante de carros elétricos para “excelente”.

Flagship S&P 500 (.SPX) Também marcou seu pior mês desde o colapso causado pela pandemia em março de 2020.

O Federal Reserve dos EUA indicou na semana passada que pretende combater a alta inflação de quatro décadas aumentando as principais taxas de juros de forma mais agressiva do que muitos participantes do mercado esperavam. Consulte Mais informação

Operadores de futuros de fundos do Fed estão precificando quase cinco aumentos das taxas até o final do ano, com alguns bancos, como o Bank of America, esperando agora sete aumentos este ano. Consulte Mais informação

“O que o Fed fez na semana passada foi ampliar a probabilidade de quais taxas poderiam estar em um ano ou dois, então, quando você faz isso, cria volatilidade nas ações”, disse Nascimento, da Norbury Partners.

As tensões geopolíticas aumentaram a incerteza do mercado, com os Estados Unidos e seus aliados ameaçando a Rússia com novas sanções econômicas se atacar a Ucrânia. Consulte Mais informação

De acordo com dados preliminares, o índice S&P 500 . (.SPX) Ele ganhou 83,60 pontos, ou 1,92%, para fechar em 4.516,89 pontos, enquanto o Nasdaq Composite Index (décimo nono) Subiu 469,26 pontos, ou 3,41%, para 14.239,83 pontos. Dow Jones Industrial Average (.DJI) Subiu 405,99 pontos, ou 1,16%, para 35.127,97 pontos.

Ações bancárias (.SPXBK) Ele subiu como uma seção amplamente observada da curva de rendimentos do Tesouro dos EUA, um indicador de expectativas econômicas, atingindo seu nível mais baixo desde outubro de 2020.

A temporada de resultados do quarto trimestre continua com grandes empresas como Alphabet Inc, do Google (GOOGL.O)Amazon Inc e Meta Platforms Inc (FB.O) Um relatório é esperado ainda esta semana, após fortes resultados da Apple (AAPL.O) e Microsoft Corporation (MSFT.O) Este mês.

Na sexta-feira, um terço das empresas do S&P 500 reportaram lucros e 77,4% delas reportaram as expectativas dos analistas, segundo a Refinitiv.

Citrix Systems Inc (CTXS.O) As ações caíram depois que a empresa de software disse que concordou em adquirir capital privado por US$ 16,5 bilhões, incluindo dívida corporativa da Elliott Management e da Vista Equity Partners. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de David French em Nova York, o prefeito de Bansari Kamdar e Medha Singh em Bangalore; Edição por Shunak Dasgupta e Lisa Schumaker

