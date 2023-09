Futuros jogos da Bethesda vazaram, incluindo remasterizações de Oblivion e Dishonored 3

Betesda

Atualmente estou na minha terceira história da manhã com base em uma série de vazamentos de documentos que foram divulgados indevidamente no caso da FTC contra a Microsoft. Até agora, isso incluiu uma olhada no design da nova série Xbox Detalhes completos dos próximos lançamentos da Bethesda, nenhum dos quais foi anunciado publicamente.

Aqui está a lista como está:

Um Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster foi originalmente listado para o ano fiscal de 2022, mas aparentemente foi adiado.

Doom Year Zero será lançado no ano fiscal de 2023, com seu DLC no ano fiscal de 2024.

Remasterização de Fallout 3 no ano fiscal de 2024

Ghostwire: Tóquio 2 no ano fiscal de 2024

Dishonored 3 no ano fiscal de 2024

Também está listado um próximo jogo de Indiana Jones, que conhecemos, mas ainda não tem uma data específica. Existem também projetos com codinomes, como Projeto Kestral, Projeto Platinum e um “IP de jogo licenciado” sem nome.

Embora esses cronogramas, a partir de 2022, possam ter mudado em grande parte, a revelação de projetos futuros como Oblivion, remasterizações de Fallout 3 e Dishonored 3 é um grande negócio. Todo mundo está se perguntando o que pode acontecer com Arkane após o fracasso de Redfall, e muitos provavelmente recorrerão a Dishonored 3. Naturalmente, isto foi planeado antes do atentado de Redfall no início deste ano.

Comissão Federal de Comércio v.

Elder Scrolls VI também está aqui, é claro, mas dentro da divisão do ano fiscal de 2024, que agora sabemos que simplesmente não está nem perto do possível. Acabamos de saber disso Desenvolvimento precoce O jogo agora está começando após o lançamento de Starfield (novamente, tarde, de acordo com este documento), e outros vazamentos indicaram que ele não chegará até 2026 ou mais tarde (e não será lançado no PlayStation).

Devo dizer que isso parece… fútil para a Bethesda após Starfield, já que muitos desses projetos provavelmente foram adiados muito além dos prazos listados até agora. Acho que eles estão contando com Starfield para ser um lançamento semelhante ao Skyrim e ter sucesso a longo prazo, o que pode ser, mas é muito cedo para dizer. Eles estão contando com a remasterização de alguns de seus outros clássicos, agora que Skyrim foi relançado um milhão de vezes.

Os três projectos não identificados poderão ser interessantes, apesar de serem Nós somos Os codinomes indicam que provavelmente serão posteriores aos nomes mencionados. O próximo jogo de Indiana Jones parece um jogo curinga. Quanto ao outro “IP de jogo licenciado”, se a Bethesda conseguir Indy, eu me pergunto se eles farão Star Wars.

Novamente, veremos se a Bethesda tem algo a dizer sobre isso, mesmo que seja apenas “isso é muito antigo e os planos estão sempre mudando”. Mas não há dúvida de que alguns desses jogos vão acontecer com certeza, e agora é só questão de tempo.

