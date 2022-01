Futuros Dow: Rally do mercado dividido à medida que os rendimentos dos títulos disparam; A General Motors oferece 9 ações nas áreas de compra

Os futuros do Dow Jones durante a noite foram ligeiramente mais baixos, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações divergiu na terça-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo novas máximas, enquanto o Nasdaq caiu drasticamente, embora tenha fechado bem abaixo das mínimas intradiários. O aumento dos rendimentos do Tesouro gerou muitos movimentos.







O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base para 1,67%, logo abaixo da alta de sete meses, após alta de 12 pontos base na segunda-feira. Boom de ações financeiras de novo com Wells Fargo (WFC), Banco americano (bode), c. B. Morgan Chase (JPM), Raymond James Finance (RJF) E Ameriprise Financial (AMP) Romper ou disparar pontos de compra para a linha de tendência.

Os estoques de energia também continuaram subindo à medida que os preços do petróleo bruto voltaram aos patamares recentes. Recursos EOG. (EOG) E Diamondback Energy (presa) , enquanto Principais recursos nacionais (PXD) estava entre os estoques de xisto que ultrapassaram as linhas de tendência perto das médias móveis de 50 dias.

Estoque da GM, Ford Motor (F) E Toyota (TM) levou ao surgimento das montadoras tradicionais, e elas prosperaram em uma escala muito grande. motores gerais (GM) e a Toyota relatou vendas de veículos nos EUA melhores do que o esperado no quarto trimestre, já que esta se tornou a primeira montadora estrangeira a manter o primeiro lugar nos Estados Unidos por um ano inteiro.

A Ford diz que vai dobrar a capacidade de produção do F-150 Lightning em meados de 2023, com a GM se preparando para revelar o Silverado EV na quarta-feira. As ações da GM saltaram 7,5 por cento, superando dois pontos de compra. As ações da Ford e da TM subiram 11,7% e 6,9%, respectivamente, tanto em altas quanto fora do intervalo.

Enquanto isso, os fabricantes de carros elétricos gostam Tesla (TSLA) caiu, embora as ações da TSLA ainda estejam em uma faixa de compra. A maioria dos pares de EV da Tesla caíram muito mais.

As ações de chips também caíram. As ações da Nvidia e AMD caíram novamente abaixo das linhas de 50 dias, embora a última tenha fechado acima deste nível chave.

Os estoques médicos continuaram em grande dificuldade, depois de um bom desempenho no ano passado.

Finalmente, as vendas massivas de software continuaram, com o final de 2021 como fortinet (FTNT) Pia para começar o novo ano.

estoque para assistir

Mas, se você está contando, essas são nove ações neste artigo que emitiram sinais de compra na terça-feira: JPMorgan, Wells Fargo, BofA, Raymond James, Ameriprise, EOG, Diamondback, Pioneer Natural e ações da GM.

Tesla, estoque da Nvidia, Micro dispositivos avançados (AMD) e Ameriprise

O vídeo incluído neste artigo discute a recuperação divergente do mercado e analisa as ações da GM, EOG Resources e RJF.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow caíram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,25%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,35%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 1,65%. Os futuros do petróleo bruto caíram durante a noite. O American Petroleum Institute disse que os estoques de petróleo dos EUA caíram mais de seis milhões de barris na semana passada. A Administração de Informações sobre Energia divulgará dados oficiais de estoque e produção de petróleo e gasolina na manhã de quarta-feira.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações compartilhado.

Rally do mercado de ações de terça-feira

A recuperação do mercado de ações viu a divergência fundamental eclodir na segunda-feira de uma forma muito visível na terça-feira.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,6% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu menos de 0,1%. O Nasdaq Composite Index caiu 1,3%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 0,2%.

Os preços do petróleo bruto nos Estados Unidos subiram 1,2%, para US $ 76,99 o barril, atingindo seu melhor nível em várias semanas. A OPEP + concordou, como esperado, em continuar aumentando a produção mensal em 400.000 barris por dia, agora até fevereiro.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 1,1%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities caiuem forma) diminuiu 0,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 2,2%, atingindo seu nível mais baixo desde junho. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 0,5%. Os estoques AMD e NVDA são os principais componentes do SMH.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) deslizamento de 4,4% e ARK Genomics (ARKG) queda de 4,8%; Ambos estão perto de baixas de 52 semanas. As ações da Tesla continuam a ocupar o primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

Mas, além do crescimento, as ações se saíram melhor.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) aumentou 1,4%, e a empresa norte-americana Global X Infrastructure Development (berço) ganhou 1,8%. aeronave global americanaAviões) subiu 1,5%. Construtores de residências SPDR S&P (XHB) em 1,2%, apesar das taxas mais elevadas.

Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) subiu 3,5%, com participações notáveis ​​em ações EOG e PXD.

SPDR Financial Choice (XLF) em 2,6%, com JPMorgan, Wells Fargo e BAC levando os cinco primeiros.

Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) afundou 1,3%.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Análise de aumento de mercado

O aumento dos rendimentos do Tesouro interrompeu a recuperação do mercado para dar início ao novo ano, uma época que muitas vezes pode ser volátil.

Na segunda-feira, os rendimentos mais altos do Tesouro de 10 anos criticaram nomes de alto valor em crescimento com rendimentos de dividendos de três dígitos ou nenhum dividendo. Mas o Nasdaq teve um dia forte, impulsionado pelas ações da Tesla, mas também Uma maçã (AAPL), Nvidia e AMD.

A liquidação de crescimento de terça-feira foi muito mais ampla, com o Nasdaq caindo mais de 2% no dia. O índice de alta tecnologia recuperou para fechar acima da linha de 50 dias, com o tesouro de 10 anos recuando de máximos intradiários.

Os índices Dow Jones e S&P 500 atingiram recordes históricos, embora este último tenha fechado em baixa.

Russell 2000 atingiu a resistência na linha de 50 dias, mas está se mantendo acima da linha de 200 dias. O índice de pequena capitalização é um proxy para a amplitude do mercado, que tem melhorado nas últimas duas semanas, após um longo período de fraqueza. Os vencedores e perdedores lideraram por pouco a Bolsa de Valores de Nova York, mas ficaram atrás do Nasdaq.

As ações financeiras e de energia estiveram entre os grandes ganhadores na terça-feira. É claro que muitos bancos estão subindo com os rendimentos do Tesouro, enquanto os preços mais altos do petróleo estão alimentando os estoques de energia. As operações de mineração, materiais e infraestrutura também parecem boas.

O rendimento do Tesouro de 10 anos está em níveis-chave, com os níveis de resistência restantes 1,69%, 1,7% e 1,75%. Se o rendimento continuar a subir, especialmente em um ritmo rápido, provavelmente terá um sério impacto sobre o crescimento e a recuperação do mercado. Um aumento precoce nos rendimentos do Tesouro no início de 2021 interrompeu o avanço do Nasdaq, que não estava de volta aos trilhos há vários meses.

As montadoras tradicionais estão acelerando ainda mais, especialmente Ford, General Motors e Toyota. Os investidores estão torcendo por planos para veículos elétricos e uma recuperação na produção geral, à medida que os problemas de chip desaparecem lentamente.

Enquanto isso, as ações de veículos elétricos de alto valor em geral caíram drasticamente. As ações da TSLA caíram 4,2%, para 1149,59, após alta de 13,5% na segunda-feira, devido às entregas do quarto trimestre. Mas as ações da Tesla estão de volta à faixa de 1.119,10 unidades de compra.

O que você está fazendo agora

Se você acha que as ramificações das ramificações do mercado e a alternância de setores violentos serão contidos até 2021, pense novamente. É difícil se sentir confiante em um determinado mercado, grupo ou ação neste tipo de ambiente.

Tenha cuidado ao adicionar muita exposição neste ponto. Algumas ações financeiras e de energia são acionáveis ​​agora, mas não persiga os principais vencedores em 2022 se elas forem estendidas. Esses setores parecem ótimos no momento, mas isso pode mudar rapidamente se os rendimentos do Tesouro e os preços do petróleo caírem.

O crescimento pode se recuperar neste cenário, mas por enquanto está sofrendo ou cambaleando. Talvez as ações da Nvidia e da AMD, por exemplo, se recuperem fortemente de suas sequências de 50 dias, desta vez se mantendo estáveis. Mas eles podem precisar de tempo para descansar. Os produtos farmacêuticos, que pareciam muito saudáveis ​​à medida que 2022 se aproximava, foram os perdedores surpreendentes.

Se você tiver estoque de trabalho, não há necessidade de vendê-lo. Mas se as posições se revelarem perdedoras significativas ou eliminarem ganhos modestos, remova-os. Você não quer começar um novo ano em um buraco.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sintonia com as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

