Futuros Dow: Mercado em alta, Tesla mantém níveis-chave enquanto funcionários do Fed sinalizam movimento mais rápido

Os futuros do Dow Jones e do S&P 500 subiram ligeiramente na quarta-feira à noite, enquanto os do Nasdaq subiram antes do feriado de Ação de Graças. O mercado de ações fechou em alta na quarta-feira. Mas os principais índices e muitos nomes de crescimento encontraram suporte em níveis-chave, incluindo ações da Tesla, InMode (INMD), programas de unidade (WL), Shopify (uma loja) E floco de neve (neve)







Alguns formuladores de políticas do Fed indicaram que estariam abertos a um recuo mais rápido e a um aumento antecipado das taxas se a inflação continuar a subir. Foi nas atas recentemente divulgadas da reunião do Federal Reserve no início de novembro que os formuladores de políticas concordaram em reduzir as compras de títulos.

Enquanto isso, os líderes em fichas nvidia (NVDA) E Micro dispositivos avançados (AMD) se recuperou perto de máximos recordes em um dia forte para ações de crescimento.

As ações de Rivian caíram modestamente, continuando a cair após sua recuperação inicial após sua oferta pública inicial no início deste mês. Rivian Cars (interior) Foi relatado que a entrega de seus R1S SUVs está atrasada até a primavera de 2022, no mínimo.

As ações de energia continuaram com bom desempenho, mesmo com os preços do petróleo bruto parcialmente mais baixos na quarta-feira. Recursos naturais pioneiros (PXD) está em alta de 1,2%, ainda na faixa de sua entrada antecipada, após saltar 4,2% na terça-feira, quebrando a linha de tendência e se recuperando da linha de 50 dias.

Tesla (TSLA), Snowflake, Unity Software, InMode e ações da Nvidia estão instaladas e funcionando IBD Leaderboard. O estoque PXD está ativado SwingTrader. INMD, AMD, Nvidia, Unity Software e Tesla são estocados em defeito 50.

Veja o vídeo incluído neste artigo, o movimento do mercado e analise as ações da AMD, Oventiv (Transporte público) E Dell Technologies (Del)

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,3% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os do Nasdaq 100 subiram 0,2%.

Os mercados de ações e títulos dos Estados Unidos serão fechados no Dia de Ação de Graças, mas outros mercados ao redor do mundo estarão abertos. Os contratos futuros do Dow Jones serão negociados até 13h ET na quinta-feira e, em seguida, abertos normalmente às 18h ET. Mas o comércio pode ser particularmente fraco.

Na sexta-feira, o mercado de ações fechará às 13h ET.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações abriu em baixa, mas depois voltou para perto do ponto de equilíbrio e fechou perto das altas da sessão.

O Dow Jones Industrial Average fechou abaixo do ponto de equilíbrio na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,2%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,4%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 0,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase dois pontos-base para 1,645%, após reverter de pouco menos de 1,69%, perto de uma alta de seis meses. O rendimento do Tesouro de 10 anos não mudou muito quando as atas do Fed foram divulgadas às 14h. Já havia especulações de que o Fed poderia acelerar o ritmo de cortes de títulos, possivelmente já na reunião de dezembro, com a inflação subindo para uma alta de 30 anos.

Os futuros do petróleo bruto nos EUA caíram 0,1%, para $ 76,39 o barril.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) recuperou 2,45%, enquanto o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ajuste) subiu 0,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) subiu 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ganhou 1%. As ações da Nvidia e da AMD são os principais componentes SMH, com alta de 2,9% e 5,3%, respectivamente.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) avançou 1,7% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 1,5%. As ações da Tesla continuam ocupando o primeiro lugar nos ETFs da ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Redução de 0,5%, ETF de Desenvolvimento de Infraestrutura Global X US)berço) diminuiu 0,3%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) subiu 0,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdeu 0,2%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) avançou 1% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0,2%.

Encontre o principal estoque de suporte

As ações da Tesla testaram a linha de 21 dias pela segunda sessão consecutiva, recuperando-se de suas perdas iniciais para um ganho de 0,6% para 1116. As ações encontraram suporte na linha de 21 dias no início deste mês. É possível que o estoque da TSLA comece a fazer uma nova base, mas somente depois de algumas semanas.

A ação da Snowflake testou a linha de 50 dias pelo segundo dia consecutivo, subindo 3,4% para 355,36. Mas esse salto vem em meio a uma queda quase vertical para o estoque de Snow, e de forma alguma um recuo perfeito. Além disso, os ganhos do Snowflake vencem na próxima semana, aumentando o nível de incerteza.

O estoque unitário subiu 3,3% para 181,81, recuperando da linha de 21 dias após testar esta área de suporte. O estoque da tabela de classificação pode se recuperar deste nível ou pelo menos formar uma pequena consolidação? Ou as ações cairão para a linha de 50 dias, ou pior.

As ações da Shopify subiram 3,5% para 1.628,70, um dia após o fechamento acima da seqüência de 21 dias. Na baixa de terça-feira, o estoque da LOJA estava 7,1% abaixo do nível oficial de 1.650,10. ponto de compra. Shopify também vacilou um ganho de 13% de uma entrada antecipada de 1.564,43. De qualquer forma, este foi um forte sinal de venda. Mas, para os traders agressivos, pode-se dizer que as ações da SHOP emitiram um sinal de compra na quarta-feira.

As ações do INMD subiram 1,7%, para 84,68, novamente acima da linha de 50 dias. As ações caíram 1,6% em sua seqüência de 10 semanas. Embora as ações da InMode tenham caído 4,4% até agora esta semana, depois de cair 5,2% na semana passada, ela não teve uma liquidação como muitos dos líderes em crescimento. Os investidores podem usar a seqüência de 21 dias como uma entrada antecipada para ações do INMD, algumas semanas após a nova consolidação.

Atraso de Revian?

A Rivian Automotive está atrasando as entregas iniciais de seu SUV totalmente elétrico R1S de pelo menos janeiro a março de 2022 e possivelmente de maio a junho. Isso está de acordo com vários relatórios, citando e-mails de Rivian para titulares de reservas. Rivian já iniciou as entregas limitadas de sua picape R1T. Mas muito foco de produção será em fazer caminhões de entrega Amazon.com (AMZN), um grande cliente e grande investidor em ações da RIVN.

Se for verdade, isso sugere que o Rivian R1S pode não superar o Cadillac Lyriq, o grande SUV de luxo do mercado. motores gerais (GM) Ambos vão competir contra o velho Tesla Model X.

As ações da Rivian caíram 4,2% para 114,85 na quarta-feira. Depois de consolidar por seis sessões, o estoque RIVN agora é assinatura básica. Mas é um longo caminho de 179,57 pontos de compra oficiais. Os investidores podem querer procurar uma entrada antecipada nas ações da Rivian.

A alta da inflação, a economia e o mercado vão pagar o preço

Análise de aumento de mercado

Depois de duas sessões em que ações em crescimento foram eliminadas, os investidores podem ficar gratos pelo fato de a recuperação do mercado de ações não ser um peru.

O Nasdaq acabou de cair de sua mínima intradiária na quarta-feira, mas subiu novamente para fechar acima de sua média móvel de 21 dias. O Nasdaq 100 e o S&P 500 também encontraram suporte na linha de 21 dias. O Dow Jones está sendo negociado apenas entre 21 dias e seu pico de consolidação em agosto-outubro. Russell 2000 encontra suporte na linha de 50 dias.

Várias ações de crescimento encontraram suporte, incluindo Tesla e outras mencionadas aqui, mas também muitas outras.

Só porque um índice ou ação líder encontra suporte em um nível-chave, não significa que ele manterá esse nível. Mas é um sinal positivo. Ações antecipadas lideraram as quedas, o que é uma mudança bem-vinda, mas as novas mínimas ainda superam as novas máximas, especialmente no Nasdaq.

Idealmente, a alta do mercado de ações poderia se mover lateralmente ao longo de algumas semanas, permitindo que a linha de 50 dias fechasse a lacuna em relação ao Nasdaq e dando aos líderes a chance de formar novas bases ou recuar mais. Nesta semana, o Nasdaq caiu 1,3%, enquanto o Russell 2000 caiu 0,5%. Enquanto isso, os índices S&P 500 e Dow Jones subiram ligeiramente.

Nomes de petróleo como ações Ovintiv e PXD parecem fortes. As finanças retêm os ganhos recentes. Uma queda acentuada nos preços do petróleo bruto ou nos rendimentos do Tesouro obviamente afetaria esses dois setores.

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

Ações em alta geralmente não as tornam fáceis de comprar, especialmente após o rompimento inicial após uma correção. Portanto, os investidores podem ficar tentados a comprar ou aumentar esses nomes à medida que se recuperam das sequências de 50 ou mesmo 21 dias. É uma estratégia de alto risco e recompensa. Se a alta do mercado continuar a se recuperar, você provavelmente terá em breve um bom colchão nas blue-chips, e essa compra ousada parecerá “óbvia” em retrospectiva. Mas se a recuperação do mercado vacilar, ou certos setores caírem em desgraça, você poderá ver perdas rápidas.

Tudo se resume ao seu estilo de investimento. Você se sente agressivo com relação a si mesmo e com que rapidez sairá das negociações perdidas?

Se você fizer compras, pode querer aproveitar a oportunidade para diversificar seus líderes, por meio de nomes de energia como ações PXD, um jogo industrial como mosteiro (a partir de), ou mesmo um nome de tecnologia de crescimento lento, como ações da DELL.

Em qualquer caso, você provavelmente não deve aumentar significativamente sua exposição aos níveis atuais.

Também não há nada de errado em se levantar após reduzir a exposição no início da semana. Os investidores nem sempre precisam operar.

está lendo A grande imagem Todos os dias para ficar em sintonia com as tendências do mercado, ações e setores líderes.

