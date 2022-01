Futuros Dow Jones: correção do mercado amplia perdas; Quatro ações no setor de sucesso que valem a pena assistir

Os futuros do Dow Jones subiram, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações ampliou as perdas na quarta-feira, mesmo com o rendimento do Tesouro de 10 anos caindo modestamente.







carpa (AA) E companhias aéreas Unidos (UAL) para ganhos após o fechamento de quarta-feira. linhas Aéreas americanas (AAL), União do Pacífico (UNP) E Baker Hughes (BKR) na torneira cedo na quinta-feira.

O setor de software foi um dos mais atingidos nas últimas semanas. ações da Microsoft e Redes de Palo Alto (bano) ganhou terreno na quarta-feira, enquanto fortinete (FTNT) E sobras frescas (NOVO) reverteu em baixa, mas superou o desempenho geral do mercado. Todos são sequências de menos de 50 dias, em particular Microsoft (MSFT). Mas estas são algumas das ações de software que você pode querer assistir para o próximo rali no mercado de ações.

Enquanto isso, a gigante da tecnologia Uma maçã (AAPL) para parecer melhor do que qualquer grande estoque técnico. Mas as ações da Apple caíram 2,1% na quarta-feira, para 166,23, para finalmente fechar abaixo da linha de 50 dias.

As ações da Microsoft estão em alta Classificação IBD. FTNT e ações da Microsoft Líderes de longo prazo do IBD.

Principais ganhos

Os lucros da Alcoa superam facilmente as visualizações enquanto superam as vendas por uma margem estreita. As ações AA subiram modestamente no comércio estendido. As ações caíram 0,7% na quarta-feira, mas estão mantendo o nível de 21 dias perto de suas máximas.

United Airlines informou Uma perda menor do que o esperado no quarto trimestre com o aumento da receita, mas as orientações sobre custos e capacidade decepcionaram os investidores. As ações da UAL caíram ligeiramente nas negociações da noite para o dia, após fecharem em queda de 2,65%, abaixo da sequência de 50 dias.

As ações da American Airlines caíram 3% na quarta-feira, depois de cair abaixo da linha de 50 dias na terça-feira.

As ações da Union Pacific subiram ligeiramente na quarta-feira, mas ainda estão abaixo da linha de 50 dias depois de cair 3,3% na terça-feira.

As ações da Baker Hughes caíram 1,9%, para 26,29, pouco abaixo de 27,76 pontos de compra.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 1,86% durante a noite. Os preços do petróleo caíram.

O banco central da China baixou algumas das principais taxas de empréstimo e continuou a tentar apoiar a economia vacilante.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

Correção do mercado de ações de quarta-feira

O mercado de ações abriu em alta na quarta-feira, mas reverteu em baixa e fechou perto dos mínimos da sessão.

O Dow Jones Industrial Average perdeu quase 1% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1%. O Nasdaq Composite, que subiu mais de 1% logo após a abertura, caiu 1,15%. Small cap Russell 2000 caiu 1,6%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 4 pontos base, para 1,83%, de uma alta de dois anos. Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1,8%, para US$ 86,96 o barril, continuando a atingir altas de vários anos. Os preços mais altos da energia aumentam o potencial de aumento da inflação, ou pelo menos permanecem altos por um período mais longo.

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 3,2%, enquanto o criador do IBD Foundation Breakout Opportunities ETF (em forma) caiu 1,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) obteve um ganho de 0,1% após um sólido avanço matinal. A MSFT é uma das principais ações do IGV, com Fortinet, Palo Alto e New Relic também no ETF. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 2,8%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 0,1%, com as ações da AA mantendo-se significativamente. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) sem 1,2%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedeu 1,85%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 0,7% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) diminuiu 1,7%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,4%

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 1,5% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 1,8%, atingindo um mínimo de 18 e 19 meses, respectivamente.

Ações da Microsoft

As ações da Microsoft subiram 0,2%, para 303,33, depois de subir para 313,90 no dia. Segue-se uma queda de 2,4% na terça-feira para uma baixa de três meses em meio a vendas maciças no mercado e a aquisição da Microsoft pela Microsoft por US$ 69 bilhões. Activision Blizzard (ATVI). Estoque MSFT em base plana Com 349,77 pontos de compra, segundo Análise do MarketSmith, mas as ações ainda estão 8% abaixo da sequência de 50 dias atualmente em declínio. Este estoque definitivamente tem trabalho de reparo a fazer.

a Linha de força relativa Quanto às ações da Microsoft, elas diminuíram suas altas de novembro, mas isso depois de um sólido avanço na maior parte do ano passado.

Os ganhos da Microsoft vencem na próxima terça-feira. O crescimento da receita acelerou nos últimos quatro trimestres. O crescimento dos lucros se recuperou por três trimestres consecutivos antes de esfriar para 25% no trimestre encerrado em setembro.

estoque fortinet

As ações da Fortinet foram uma das últimas empresas de software bem estabelecidas, atingindo um novo recorde no final de 2021. Mas a líder em segurança cibernética vendeu muito para começar o novo ano. As ações da FTNT se recuperaram ligeiramente de suas mínimas de 6 de janeiro, mas ainda estão abaixo da linha de 50 dias. As ações caíram 0,4 por cento, para 307,16 na quarta-feira.

As ações da Fortinet caíram novamente de suas altas intradiárias em 323,16, atingindo a resistência perto da linha de 21 dias.

A linha RS do estoque FTNT não está longe dos máximos.

Os ganhos da Fortinet vencem em 3 de fevereiro.

Estoque de Palo Alto

As ações de Palo Alto subiram 3,4%, para 519,61, fechando na linha de 50 dias. Assim como a Fortinet, as ações da PANW atingiram um novo recorde no final do ano passado, depois caíram no início de 2022. A sequência RS de Palo Alto está se aproximando dos máximos.

Novo estoque de sobras

As ações NEWR cruzaram a linha de 50 dias durante o dia, o que pode indicar uma entrada antecipada em um mercado melhor. Mas as ações da New Relic fecharam em baixa de 0,4%, a 105,61. O oficial ponto de compra É 129,80.

A New Relic já foi líder em software de análise de dados, mas as ações caíram em 2019 e a empresa perdeu dinheiro no ano fiscal de 2021 e deve fazê-lo novamente no ano fiscal de 2022, que termina em março. Mas os lucros devem retornar no próximo ano fiscal.

As ações da NEWR subiram 38,5% em seu último relatório de lucros no início de novembro. O dividendo do quarto trimestre de 2022 da New Relic vence em 8 de fevereiro.

Análise de correção do mercado de ações

O mercado de ações entrou em uma correção após a forte venda na terça-feira para quebrar abaixo dos níveis-chave. Não foi surpresa ver o mercado tentando se recuperar. Mas, mesmo com ganhos mais baixos e rendimentos de títulos sólidos, os principais índices mal conseguiram sair de seu portão de partida antes de recuar e recuar.

Mas este é o comportamento clássico de correção do mercado: uma abertura forte e um fechamento fraco.

O Nasdaq Composite, já abaixo da linha de 200 dias, parece estar caminhando para seu nível mais baixo no início de outubro. Isso coincidirá aproximadamente com o pico de fevereiro de 2021. O grande índice Nasdaq 100, liderado pela Apple e pela Microsoft, está se aproximando da linha de 200 dias. O Dow Jones e o S&P 500 não ficam muito atrás.

O índice Russell 2000, que reduziu suas mínimas em dezembro na terça-feira, caiu para seu nível mais baixo em mais de um ano, prejudicando a longa consolidação.

O software subiu ligeiramente na quarta-feira, liderado pelo PANW e alguns outros, mas fechou perto das máximas. O setor tem sido o marco zero para problemas de crescimento nos últimos meses.

Enquanto isso, a recente liderança do mercado agora está lutando. O setor financeiro teve mais uma sessão de perdas. Os ganhos mistos dos bancos e os baixos rendimentos do Tesouro não ajudaram. As ações de energia caíram mesmo com os preços do petróleo bruto continuando a subir.

Apenas 39,8% dos comunicados de imprensa sobre investimentos foram otimistas na última leitura semanal, correspondendo aos mínimos desde logo após o crash do coronavírus. Cerca de 60,2% do mercado viu uma correção ou uma queda.

O CBOE Volatility Index, ou VIX, subiu significativamente em 2022, mas a chamada medida de medo do mercado está muito longe de suas máximas de dezembro, sem mencionar picos de medo ainda maiores.

De qualquer forma, a leitura de touros e o VIX são indicadores secundários. Os principais índices e as principais ações são os índices brutos, e eles parecem muito ruins.

O que você está fazendo agora

Mesmo que os principais indicadores tenham subido fortemente por uma ou duas sessões inteiras, não é suficiente para ficar animado. O mercado de ações viu uma série de avanços por um, dois ou três dias nos últimos dois meses, mas a tendência geral foi menor.

Os investidores devem procurar um Dia de acompanhamento. Primeiro, a tentativa do mercado de se recuperar por alguns dias deve criar raízes. Não estamos nem no primeiro dia.

O fundador do IBD, Bill O’Neill, é um otimista ao longo da vida, mas não confunda otimismo constante com ascensão eterna. Você pode acreditar que o mercado de ações terá grandes oportunidades em 2022, e quase certamente você está certo. Mas isso não significa que você deve ser otimista agora.

Em vez de ser imprudente em uma correção de mercado, continue procurando os grandes ganhadores amanhã. Procure ações com forte força relativa, mantendo os principais níveis de suporte. Mas a força relativa está constantemente em movimento, especialmente nas correções do mercado de ações.

Estoque da Apple Qualcomm (QCOM) E Construtores FirstSource (BLDR), que manteve suas linhas de 50 dias a partir de terça-feira, rompeu esse nível-chave na quarta-feira.

Portanto, continue ajustando suas listas de observação. Talvez alguns nomes de software como Microsoft e Fortinet comecem a reafirmar a força relativa, ou podem ficar para trás ou quebrar. Deixe o mercado ser o seu guia.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.

