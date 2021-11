Futuros Dow: Aviso de alta do mercado, Nvidia se apressa em empurrar o Metaverso; 4 sinais de flash comprar ações

Os futuros do Dow foram misturados na noite de quinta-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, antes do relatório de empregos de sexta-feira. A recuperação do mercado de ações continuou a subir, com as ações da Tesla em particular nvidia (NVDA) Empurrando o Nasdaq para um território extenso. Mas o índice Dow Jones e Russell 2000 caiu, à medida que a queda dos preços do petróleo e dos rendimentos do Tesouro pesavam sobre as ações financeiras e de energia.







As ações da Nvidia saltaram quando Wells Fargo viu o fabricante de chips fazer uma bobina Pague grandes metaversos.

Tesla (TSLA) e o estoque da Nvidia agora é significativamente maior, mas o rápido hack de ambos levou a “Contrato básico de oito semanas. “

Bill.com (projeto de lei), datadog (cão), Cloud Flare (Claro), fortinet (FTNT), Airbnb (ABNB), Expedia (EXPE), Progens (PGNY) E Pelotão ao redor do mundo (PTON) foram lucros notáveis ​​após o fechamento.

As ações do BILL subiram no final dos ganhos, indicando um gap de alta na sexta-feira. As ações da FTNT subiram modestamente, talvez perto de uma entrada alternativa. As ações da ABNB subiram ligeiramente após entrarem na faixa de compra na quinta-feira. As ações da EXPE aumentaram, indicando pelo menos uma entrada forte.

NET e especialmente as ações da Datadog dispararam nos resultados durante a noite, e já se estenderam.

No lado negativo, as ações da PGNY caíram drasticamente de perto de um ponto de compra. As ações da PTON despencaram para uma baixa de 52 semanas.

As ações da Tesla, Nvidia, Airbnb e Datadog estão funcionando IBD Leaderboard. O estoque FTNT está ativado Líderes de longo prazo do IBD. As ações da DDOG, Tesla, Nvidia e Cloudflare estão em defeito 50. O estoque da ABNB era Estoque IBD hoje.

O vídeo incluído neste artigo discute a recuperação do mercado e analisa as ações da Nvidia, Materiais aplicados (AMAT) E Guindaste (Registro Comercial)

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os contratos futuros da Dow Jones estavam um pouco acima do valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram e os do Nasdaq 100 caíram.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações foi tecnicamente mista na quinta-feira, mas o tom geral foi positivo, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo novos máximos.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,1% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,4%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,8%. A pequena capitalização Russell 2000 fez uma nova máxima intradiária, mas reverteu para baixo para recuar parcialmente.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu cerca de 6 pontos base para 1,52%. Mas o rendimento de dois anos caiu 5 pontos base para 0,43%, então o spread do rendimento não encolheu muito.

Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2,5%, para $ 78,81 o barril, de volta aos $ 80, após atingir $ 83,42 no dia. Isso ocorre após uma queda acentuada na quarta-feira devido ao aumento dos estoques de petróleo dos EUA. A OPEP + concordou em continuar a reverter lentamente os cortes de oferta da era da pandemia na quinta-feira, apesar das preocupações de que isso não seria suficiente para acompanhar a recuperação da demanda.

Ações da Tesla em alta, Nvidia voando

As ações da Nvidia subiram 12% para um nível sem precedentes. Wells Fargo vê a fabricante de chips lançando Omniverse Enterprise na terça-feira, ajudando a habilitar uma ampla gama de aplicações metaversas. meta pads (FB) (antigo Facebook) e Microsoft (MSFTVeja um grande futuro em realidade virtual imersiva e interações vibrantes de avatares.

Enquanto isso, as ações da Tesla subiram 1,3%, para 1.229,91, marcando uma nova alta, a caminho de seu décimo primeiro ganho semanal consecutivo. Dos recentes avanços há menos de duas semanas, as ações da TSLA e da Nvidia subiram 37% e 29%, respectivamente.

O recuo nesses nomes quentes não seria surpreendente, mas quando as ações sobem 20% em duas ou três semanas após o rompimento, os investidores devem tentar manter a posição. A regra de espera de oito semanas, que é mais uma diretriz do que uma regra, incentiva os investidores a manter ações da TSLA e da Nvidia por oito semanas de breakouts – e então reavaliar. Isto é, se eles não desistirem de todos ou quase todos os seus movimentos recentes.

ETFs

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) em 1,5%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF)ajuste) subiu 0,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) aumentou 1%. NET, Datadog, Bill.com e Fortinet são todos membros da IGV.

VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) abóbada 4,1%. As ações da Nvidia tiveram um grande impacto no SMH, mas muitos dos nomes dos chips tiveram grandes dias.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Um declínio de 0,45% e um ETF de Desenvolvimento de Infraestrutura Global X US)berço) rosa 0,5%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) diminuiu 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganhou 0,9%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 0,1% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) afundou 1,3%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 0,2% e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0,5%. As ações da Tesla são as ações número um mantidas por meio dos ETFs da ARK Invest.

Ganhos principais

Os ganhos do Airbnb superaram facilmente o consenso, já que a locadora online se dirigiu para a receita do quarto trimestre. As ações da ABNB saltaram 1% durante a noite. As ações do Airbnb subiram 3,2% para 178,45 quinta-feira, ultrapassando 177,06 pontos de compra em uma negociação de venda base plana Dentro da consolidação mais longa. As ações da ABNB podem ter se recuperado com os fortes ganhos de vida (NS) E Choice Hotels (CHH), Ao lado Colecionáveis ​​de reserva (BKNG)

Os ganhos da Expedia superam os ganhos e as perspectivas de receita facilmente. As ações da EXPE subiram 12% no comércio ampliado. As ações caíram 2,9%, para 157,55 na quinta-feira, voltando para um pouco abaixo da linha de 200-50 dias. Uma recuperação desses níveis principais pode fornecer uma entrada antecipada, talvez acima da alta de quinta-feira em 166,74. alça oficial ponto de compra é 157,57

Os lucros da Bill.com superaram as expectativas, com a fabricante de software apresentando uma perspectiva otimista para o quarto trimestre. As ações da BILL saltaram 15% no final do negócio. As ações subiram na quinta-feira, depois de encontrar suporte na linha de 50 dias. Uma recuperação consecutiva de 50 dias mais forte e liquidação das últimas semanas de consolidação deve fornecer uma entrada para o estoque de notas.

Lucro da Fortinet Principais estimativas, junto com receita e faturamento. A orientação também foi poderosa. As ações da FTNT subiram 2,5% no comércio ampliado. As ações da Fortinet subiram 2,6% para 338,40 na quinta-feira, depois de permanecer dentro de uma faixa de pontos de compra de base fixa de 322,10 nas últimas semanas, de acordo com Análise MarketSmith. As ações da FTNT podem sair de sua faixa de compra na sexta-feira, mas os investidores podem usar a recente mini-consolidação como outra área de resistência para comprar ou adicionar ações.

Ganhos do Datadog As estimativas foram canceladas, enquanto o fabricante do software também direcionou mais. As ações da DDOG saltaram 13% da noite para o dia, muito além dos pontos de compra em potencial. As ações da Datadog subiram 2,6 por cento para 166,95 na quinta-feira.

Os lucros da Cloudflare estão superando com a orientação do fabricante de software de rede e segurança. O estoque líquido subiu 5% no comércio ampliado, após entradas legítimas.

Os ganhos da Progyny chegaram ao topo, mas a receita caiu. O estoque da PGNY caiu 7% após o expediente. As ações caíram 1,7% para 60,28 na quinta-feira, consolidando abaixo de 64,45 xícaras com uma alça de ponto de compra.

Peloton relatou uma perda maior do que o esperado, já que as vendas de bicicletas conectadas diminuem e os proprietários existentes usam menos suas bicicletas. As ações da PTON caíram 30% durante a noite para uma baixa de 52 semanas. A ação da Peloton, uma das maiores vencedoras dessa pandemia, vem lutando há meses.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado de ações continua avançando, estabelecendo novos máximos. O Nasdaq já subiu por nove sessões consecutivas. Agora está 6% acima da seqüência de 50 dias. O Nasdaq 100, que inclui Tesla, Nvidia e outros nomes listados na bolsa não financeira Nasdaq, está 6,7% acima de 50 dias. A marca de 6% é estendida, o que aumenta o risco de um recuo e que qualquer recuo pode ser maior.

É menos preocupante quando a recuperação do mercado de ações ocorreu há apenas algumas semanas, pois está na atual tendência de alta. Mas esta nova alta também foi seguida por uma correção relativamente pequena.

A recuperação do mercado de ações pode ser prolongada indefinidamente, interrompendo-a apenas com pequenos recuos. Mas é algo em que os investidores devem pensar.

Um recuo na Tesla e / ou Nvidia pode ser benéfico para essas ações e a recuperação do mercado. Mas se eles caírem muito – e arrastarem os setores de carros elétricos e chips com eles – o Nasdaq pode ter grandes perdas.

A vantagem é que uma retração do mercado pode criar novas oportunidades de compra em ações de primeira linha.

O que você está fazendo agora

Não há nada de errado em deixar seus empregos funcionarem. Você pode cortar alguns vencedores estendidos e alguns perdedores, mas apenas aproveitar a tendência de alta pode ser muito lucrativo. Este pode não ser o momento de comprar ações em desenvolvimento, dada a extensão do Nasdaq. Mas, a partir de agora, não há necessidade real de reduzir significativamente a exposição.

Os investidores podem considerar compras em setores emergentes, como varejo, viagens ou indústrias.

Mantenha suas emoções sob controle. Como o mercado continua pela quinta semana consecutiva, não se deixe expandir mais rápido do que seu portfólio. Manter o nível de capital em mercados bons e ruins.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

