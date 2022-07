Futuros Dow: A recuperação do mercado falhou neste teste várias vezes; Elon Musk sai do acordo com o Twitter

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com foco nas ações do Twitter, já que Elon Musk decidiu encerrar sua aquisição. A recuperação do mercado de ações mostrou sua força, com o Nasdaq liderando os principais índices em alta, enquanto mais ações de alta qualidade emitiram sinais de compra.

O Nasdaq fechou a semana em torno da média móvel de 10 semanas e da linha de 50 dias, tendo sofrido várias vezes este ano. Os principais indicadores que eliminam decisivamente esses níveis-chave podem ser um movimento positivo, embora o rali do mercado ainda enfrente muitos desafios, desde a resistência técnica até o início da temporada de resultados. Pelo contrário, vender a partir dos níveis atuais pode ser um sinal de baixa.

Elon Musk quer encerrar acordo com o Twitter

Na sexta-feira, o CEO da Tesla, Elon Musk, informou Twitter (TWTR) que ele quer fechar um negócio de US$ 44 bilhões no valor de US$ 54,20 por ação. Os advogados de Musk argumentaram que o Twitter “não cumpriu suas obrigações contratuais”.

O conselho do Twitter disse estar confiante no acordo e pretende fechá-lo. Ela planeja lutar no tribunal para que Musk honre o acordo assinado. Contencioso prolongado é provável. Musk pode ter que fechar o negócio ou pagar uma grande quantia – mais de uma taxa de rompimento de um bilhão de dólares – para sair.

É uma grande reviravolta desde abril, quando Musk divulgou tardiamente uma grande participação em ações “negativas” da TWTR e agiu rapidamente em um acordo de aquisição, alegando que poderia expandir significativamente o crescimento e reforçar a liberdade de expressão.

As ações do Twitter caíram 5% nas negociações de sexta-feira, indicando seus níveis mais baixos desde meados de março. As ações caíram 5,1%, para 36,81 na sexta-feira, após um artigo do Washington Post de que o negócio estava com problemas.

As ações da TSLA subiram modestamente no comércio estendido.

Enquanto isso, a saída de Musk da Tesla pode ser uma boa notícia para o ex-presidente Trump, que vem lutando contra o Truth Social. Corporação de Aquisição do Mundo Digital. (DWAC), que é o parceiro de fusão SPAC pai da Truth Social, um aumento de 29% na sexta-feira.

Ações fazem movimentos ascendentes

McKesson (MCK), Saúde Unida (Nações Unidas), dois centavos (CNC), Lanthius (LNTH), Northrop Grumman (Nenhum certificado de objeção), Alibaba (Baba), Tecnologias SolarEdge (SEDG), fortinete (FTNT) E o Tesla (TSLA) Nove ações estão dentro ou perto de zonas de compra, variando de breakouts tradicionais a pontos de compra antecipada a pontos de entrada muito agressivos.

Ações da Northrop, UnitedHealth e LNTH em operação Classificação IBD. Centene e McKesson em ação Swing Trader. O estoque FTNT está ativado Líderes de longo prazo do IBD. O estoque da ONU está em defeito 50. As ações MCK e Fortinet estão em alta IBD Big Cap 20. Foi McKesson na sexta-feira Estoque IBD hoje.

O vídeo incluído no artigo discute a situação do mercado e analisa três ações em alta: McKesson, Lantheus e Tesla.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações se recuperou na última semana, com ganhos sólidos a fortes nos índices.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,8% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 avançou 1,9%. O Nasdaq Composite Index saltou 4,6%. Small cap Russell 2000 subiu 2,4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 13 pontos base para 3,1%, depois de cair para 2,75% na quarta-feira. O rendimento de dois anos também subiu para 3,1% depois de estar acima da média de 10 anos por alguns dias.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 3% na semana passada, para US$ 104,79 o barril, mas depois de cair abaixo de US$ 100 na quarta-feira.

O relatório de empregos de junho de sexta-feira foi mais forte do que o esperado, embora o emprego tenda a ser um indicador defasado. A ferramenta de previsão do PIB do Federal Reserve de Atlanta vê um declínio anualizado de 1,2% no segundo trimestre, contra -2,1% na semana passada.

O FedWatch da CME ainda subiu 75 pontos base no final deste mês e 50 pontos base em setembro. Mas ele vê um movimento de meio ponto provável na reunião de novembro, uma mudança em relação às expectativas de um movimento de um quarto de ponto nos últimos dias.

O IPC de junho deve mostrar na quarta-feira um novo aumento da inflação, para 8,8%, de 8,6% em maio. Os preços da gasolina estão caindo, mas atingiram o pico em 14 de junho e caíram apenas ligeiramente no resto do mês. E enquanto o núcleo da inflação provavelmente se acalmou um pouco no mês passado e parece que o núcleo da inflação diminuirá depois de junho, a alta de 75 pontos base parece estar confinada à última reunião de julho.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) subiu 1,6% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) oferecem 1,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) em 4,4%, com a parcela de ações FTNT do ETF. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 6,45%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 1,5%, continuando sua série de perdas semanais. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) subiu 0,7%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) Mantenha alto e feche plano. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 3,2%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 2,25% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) subiu 0,6%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) subiu 0,8%, com as Nações Unidas a deterem uma das principais ações.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê vocêEle saltou 13,7% na semana passada, saltando novamente acima da linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 14,4%, saltando da sequência de 50 dias. As ações da Tesla são propriedade principal através dos ETFs da Ark Invest.

Top 5 ações chinesas para assistir agora

Ações em áreas de compra

As ações da McKesson subiram 3,1% na sexta-feira, para 331,26, e emitiram vários sinais de compra antecipados. As ações se recuperaram da linha de 50 dias, quebraram a linha de tendência descendente e criaram a resistência de curto prazo em 330,16. O estoque MCK contém base plana Com 340,04 pontos de venda, segundo Análise do MarketSmith. o força relativa da linhaa linha azul nos gráficos fornecidos, registrou novos máximos nos últimos dias.

As ações da UnitedHealth subiram 0,8% na sexta-feira, para 518,63. Durante o dia, o gigante Dow Jones atingiu 528,37, superando a alça 518,80 ponto de compra Ou de um copo ou base de fundo duplo, mas fechado logo abaixo da entrada. Na terça-feira, as ações da ONU testaram a sequência de 50 dias durante o dia como um mini tremor. Muitas seguradoras de saúde estão localizadas em ou perto de áreas de compra, incluindo Centene, o que é um sinal positivo. Mas os ganhos da UnitedHealth vencem na sexta-feira, 15 de julho.

As ações Centene subiram 3,2% para 88,01 na sexta-feira, movendo-se acima de 87,44 fundo duplo compra de pontos. Como a UnitedHealth, as ações da CNC testaram a sequência de 50 dias na terça-feira. A sequência RS do Centene está em um novo nível. Os ganhos do Centene não são devidos até 26 de julho, mas os resultados da UnitedHealth podem afetar as ações da CNC na sexta-feira.

As ações da Lantheus saltaram 7,4% na sexta-feira para 67,79, voltando acima da linha de 50 dias, e também quebrando a linha de tendência e superando a alta de curto prazo. O estoque LNTH está se consolidando após uma onda maciça do final de fevereiro ao início de junho, mas precisa de mais uma semana para se tornar uma base adequada.

As ações da Northrop, depois de voltarem à sua faixa de compra na semana anterior, caíram 1,2% na última semana, para 480,43, mas se recuperaram do teste de 50 dias de terça-feira. As ações NOC são exercíveis a partir da linha de 50 dias e 477,36 pontos de compra antigos. A ação da Northrop agora tem um arquivo base plana Com 492,40 pontos de compra.

As ações do Alibaba quebraram acima da linha de 200 dias e saíram de uma linha de fundo com resistência acima de 121. Ao longo da semana, as ações da BABA subiram 4,2% para 120,90, mas caíram 1,2% na sexta-feira para fechar logo abaixo desses níveis principais. Na quinta-feira, ações BABA Idealmente, as bases inferiores se formarão substancialmente acima ou acima da linha de 200 dias, mas muitas ações estão mostrando padrões semelhantes. Muitas ações chinesas da Internet estão mostrando ações aprimoradas.

As ações da SolarEdge saltaram 6,75% na última semana para 295,11, recuperando da linha de 50 dias na terça-feira e refazendo a linha de 200 na sexta-feira. A ação SEDG opera a 314,62 pontos de compra de base de copo com alça. Mas está sendo negociado diretamente em uma linha de tendência do topo da alça ou acima da base de 3 meses.

As ações da Fortinet subiram 9,3% na semana passada, para 62,70, recuperando a sequência de 50 dias e terminando logo acima da sequência de 200 dias. Isso oferece uma oportunidade de comprar ações da FTNT como uma entrada antecipada ou como líder de longo prazo. No entanto, o volume de negociação foi leve ao longo da semana. Embora as ações da Fortinet estejam longe de seu pico, a sequência RS está em um novo recorde, algo que poucos softwares poderiam reivindicar.

Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é o melhor para comprar?

As ações da Tesla subiram 10,3% na semana curta para 752,9 novamente acima da linha de 50 dias pela primeira vez em dois meses. As ações da TSLA ainda não recuaram de suas baixas de maio no mês passado, então pode-se dizer que está tentando apagar uma base inferior muito curta.

As ações da Tesla subiram 2% na sexta-feira após notícias de que Musk está tentando encerrar o acordo com o Twitter, o que pode exigir mais vendas ou garantias da TSLA.

Um trader muito agressivo poderia tentar tomar uma posição aqui, mas não seria uma compra típica de IBD, mesmo na entrada antecipada. As ações da Tesla têm um longo caminho a percorrer antes de atingir a sequência de 200 dias, com máximas de todos os tempos bem acima disso.

Em contraste, os concorrentes de veículos elétricos da China BYD (BYD) E o Lee Otto (LI) estão nas zonas de compra agora e estão sendo negociados logo abaixo das máximas de 52 semanas.

Tesla pode desbloquear seu próprio Supercharger Nos Estados Unidos em breve, de acordo com um memorando da Casa Branca. Os ganhos da Tesla vencem em 20 de julho.

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações, que estava cambaleando há uma semana, se recuperou na semana passada após se recuperar das baixas intradiárias de terça-feira. O Nasdaq subiu para suas linhas de 50 dias e 10 semanas, bem como suas máximas no final de junho, fechando parcialmente acima de sua média de 10 semanas.

A linha de 10 semanas foi uma grande área de resistência para o índice de tecnologia pesada.

Na manhã de sexta-feira, as principais médias recuaram fortemente depois que um forte relatório de empregos elevou os rendimentos do Tesouro. Mas eles voltaram para fechar e nada mudou.

Os índices S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 ainda não atingiram a linha de 50 dias/10 semanas, mas recuperaram suas médias móveis de 21 dias.

No entanto, os ganhos da semana passada vieram do leve volume de negociação, indicando que as grandes instituições ainda não estão fazendo grandes apostas neste rali do mercado.

Pausar o rali do mercado em torno dos níveis atuais por alguns dias ou semanas não seria uma coisa terrível. Isso permitiria que mais bases tomassem forma e permitiria que as principais médias alcançassem as principais ações ou entrassem em colapso para os nomes mais atingidos tentando se recuperar.

No entanto, mais ações estão montando pontos de compra de qualidade diferente. O setor médico continua a ser dominante, respondendo por quatro das nove ações aqui destacadas. Mas há outros setores que parecem promissores.

Lembre-se, os mercados financeiros ainda estão avaliando os riscos de inflação, estagnação e aumentos das taxas do Fed. Ações, títulos e commodities estão sujeitos a flutuações violentas.

Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD

O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado ainda está ‘sob pressão’, mas os principais indicadores parecem muito melhores do que há uma semana e estão prestes a fazer um grande movimento positivo. As ações blue-chip estão crescendo mais e estão se comportando bem.

Tudo isso ainda é temporário. A venda acentuada, especialmente dos níveis atuais, pode ser um sinal de baixa. Alguns dias ruins podem transformar compras recentes em perdas claras, com indicadores caindo novamente.

Portanto, construa lentamente sua exposição à medida que o mercado e suas posições funcionam. Você ainda pode tirar alguns lucros parciais dos vencedores para colher os ganhos. Esteja preparado para reduzir as perdas rapidamente.

Trabalhe duro esta semana em suas listas de observação. Construa uma lista extensa, prestando atenção especial a uma seleção de compras em potencial nos próximos dias.

Preste atenção especial à temporada de ganhos, que começará a aumentar na próxima semana. Em meio à inflação crescente, um dólar forte e um crescimento em desaceleração, esperamos que muitas empresas percam ou emitam orientações sombrias. Portanto, preste atenção quando sua propriedade informar seus ganhos ou quando os principais concorrentes estiverem prontos.

Ler A grande imagem Todos os dias para acompanhar a tendência do mercado, ações e setores líderes.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em Incorporar tweet Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Desbloqueie as listagens, ferramentas e análises de ações premium do IBD hoje

Como investir em carros elétricos