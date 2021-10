Futuros do Dow: queda repentina, queda dos lucros da Intel; Donald Trump torna os SPACs ótimos novamente

Os futuros do Dow Jones e do S&P 500 caíram ligeiramente na noite de quinta-feira, enquanto os do Nasdaq caíram com o Snap e Intel Corporation (INTC) caiu nos lucros. aquele estalo Explodir, Explodir (Explodir, Explodir) A notícia também atingiu Site de rede social do Facebook (FB), um pai do Google o alfabeto (O Google) E Twitter (TWTR), Pinterest (alfinetes) E Escritório comercial (TTD), enquanto as notícias da Intel impulsionaram as ações da AMD.







A recuperação do mercado de ações foi mista na quinta-feira, mas o S&P 500 atingiu uma alta recorde, enquanto as ações lideraram o crescimento, apesar dos rendimentos mais altos do Tesouro. Tesla (TSLA) se aproximou de um ponto de compra na quinta-feira e várias ações emitiram sinais de compra. Mas o grande impulsionador do dia foi o parceiro de fusão SPAC para o novo projeto de mídia social de Donald Trump.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones perderam 0,1% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,25%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,55%. As ações da Intel são membros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. As ações do Facebook e do Google são os titãs do S&P 500 e do Nasdaq.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Ações da Tesla, Google e AMD estão em execução IBD Leaderboard. O estoque da AMD também está funcionando SwingTrader. O inventário do Google está ativado Líderes de longo prazo do IBD. Snap stock, AMD e Google em defeito 50.

Navegue pelo vídeo incluído neste artigo, agregue o movimento e a análise do mercado Grupo de partida (MTCH), bota de celeiro (sapatos longos) E Netflix (NFLX)

Rachadura instantânea de ações, recuo do Facebook

Os ganhos surpresa ficaram bem acima das estimativas do terceiro trimestre. Mas a receita acabou perdendo. o O pai do Snapchat também foi discreto para a receita do quarto trimestre. acidente Uma maçã (AAPL) As alterações de privacidade afetam negativamente os negócios do Snap Ads.

O estoque instantâneo caiu 21%, indicando uma queda abaixo das linhas de 50 e 200 dias e uma possível baixa de cinco meses. As ações da Snap estão tentando se estabelecer novamente após várias fraudes nos últimos meses.

Enquanto isso, problemas com anúncios instantâneos são um mau sinal para concorrentes de mídia social e outros.

As ações da FB, que vem tentando se recuperar de seus próprios problemas, caíram 4% no final do pregão. O Facebook alertou sobre ventos contrários com as mudanças de privacidade da Apple.

O estoque da TWTR caiu 4%. As ações do Google caíram 2%, recuando da seqüência de 50 dias. O estoque de PINS caiu 3%. O Pinterest deu um salto de 13% na quarta-feira em relatórios que sugerem que PayPal (PYPL) está em negociações para comprar um site de scrapbooking digital.

As ações do Trade Desk perderam 5%. O Facebook, o Google e o Twitter informam na próxima semana, e os ganhos do Bureau of Trade devem ocorrer no início de novembro.

Lucros da Intel

Lucros da Intel Pontos de vista superados. Mas a receita ajustada caiu em algumas métricas, lideradas por chips de data center. A projeção de ganhos do quarto trimestre era leve, à medida que as despesas operacionais aumentavam. O diretor financeiro da gigante do chip também está deixando o cargo. As ações da Intel, que estão atrasadas há algum tempo, caíram 9%.

As ações da AMD subiram um pouco devido a problemas com a Intel, que é um tópico popular nos últimos anos. Micro dispositivos avançados (AMD), que informa os ganhos na próxima semana, subiu 2,5% para um nível recorde de fechamento na quinta-feira.

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram 3,3% na sessão de quinta-feira, para 894, após ganhos sólidos. O estoque da TSLA disparou para 900, em uma fração de uma compensação de nove meses base do copo e 900,40 pontos de compra, de acordo com Análise MarketSmith. As ações estão a caminho de subir pela nona semana consecutiva, com ganhos particularmente fortes nas últimas duas semanas. Portanto, fazer uma pausa no estoque da Tesla em ou abaixo dos máximos de todos os tempos não seria uma surpresa e pode ser saudável.

Trump Media Plumber Deal

Depois de ser banido de muitos sites de mídia social, o ex-presidente Donald Trump criou seu próprio site. O Trump Media & Technology Group será anunciado por meio da fusão da SPAC com Conquistando o mundo digital (DWAC) A Trump Media & Technology terá um site de mídia social chamado Truth Social, bem como um serviço de vídeo sob demanda baseado em assinatura, TMTG +.

O estoque de DWAC saltou 357% para 45,50. Mais de 400 milhões de ações da DWAC foram negociadas na sessão de quinta-feira. As ações da DWAC subiram acentuadamente no comércio estendido, à medida que seus rivais de mídia social Snap, Facebook e Twitter foram vendidos.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

Rally do mercado de ações de quinta-feira

A recuperação do mercado de ações fechou mista, mas terminou relativamente forte.

O Dow Jones Industrial Average reduziu as perdas para uma fração na quinta-feira negociação no mercado de açõesquase superado, IBM (IBM) diminuiu 9,6% devido a vendas fracas. O S&P 500 subiu 0,3%, atingindo um recorde histórico, um dia depois de o Índice Dow Jones subir. O Nasdaq Composite Index subiu 0,6%. Small cap Russell 2000 avança 0,3%

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base para 1,68%, o maior em cinco meses.

Os contratos futuros do petróleo caíram 1,1 por cento, para US $ 82,50 o barril, a primeira queda em seis pregões. Os preços do cobre caíram cerca de 4%.

ETFs

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) até 1,15%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF (ajuste) desistir de 1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ganhou 1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) adicionou 1,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) caiu 1,7%, uma vez que os preços dos metais e os rendimentos mistos pesaram nas suas perdas. Desenvolvimento de infraestrutura ETF Global X US (Desenvolvimento de infraestrutura ETF Global X US)berço) estava logo acima do ponto de equilíbrio. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) diminuiu 0,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 0,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 1,85% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0,4%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) aumentou 0,8% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 0,15%. As ações da Tesla continuam a ser o ETF ARK Invest número um.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Análise de aumento de mercado

Quinta-feira viu uma forte recuperação do mercado de ações, devido a vários fatores.

A queda dos preços do petróleo bruto e dos metais afetou esses dois setores. Como de costume, as ações de commodities seguirão o preço da commodity subjacente.

Os rendimentos do Tesouro dispararam para novos máximos. Mas as ações de crescimento lideraram o caminho na quinta-feira, com vários novos sinais de compra piscando. O transporte, pelo menos as empresas de ferrovias e caminhões, continuaram indo bem. Alguns nomes de varejo e vestuário parecem fortes, junto com nomes discricionários de consumidores em geral.

Os índices Dow Jones e S&P 500 atingiram recordes históricos. O Nasdaq não está muito atrás.

Os futuros do Nasdaq indicam que a tecnologia pode recuar na sexta-feira.

Mas a pausa pode ser útil para muitas das principais ações depois de subir algumas semanas, incluindo a Tesla. Se ele gosta Serviço agora (Atualmente), Uma maçã, Microsoft (MSFT) e ações GOOGL podem formar alças em torno de pontos de compra e podem parecer mais atraentes. Cada um dos quatro gigantes da tecnologia está relatando seus ganhos na próxima semana, junto com centenas de outros.

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado de ações continua indo bem e oferece uma série de novas oportunidades de compra. Dependendo da sua exposição, você pode continuar a fazer novas compras. Mas também não há nada de errado em deixar o mercado digerir seus ganhos recentes e ver como ficará na próxima semana.

Obviamente, o objetivo é ganhar dinheiro e ser rápido durante as tendências de alta do mercado. Mas isso não significa que tudo deva acontecer em um dia. Portanto, não tente fazer isso acontecer.

Identifique novos vencedores em potencial executando telas e criando suas próprias listas de observação. Preste atenção especial àqueles com ganhos futuros.

Um grande número de relatórios de lucros resultará em centenas de ganhadores e perdedores, além de definir o tom para diferentes setores e a recuperação geral do mercado.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

