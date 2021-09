Futuros do Dow Jones: o mercado vacila, mas 3 ações fecham para comprar; China, reunião do Federal Reserve sob o microscópio

Os futuros do Dow Jones caíram na noite de terça-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com ganhos da Adobe, mercados chineses e uma importante reunião do Federal Reserve no centro das atenções. A recuperação do mercado de ações tentou se recuperar na terça-feira da venda massiva de segunda-feira, mas desbotou para fechar de forma mista. As ações de crescimento têm se saído relativamente bem, com nvidia (NVDA) E Explodir, Explodir (Explodir, Explodir) Negocie em torno de pontos de entrada fortes. automação (UM) logo abaixo do ponto de compra.







X









Adobe (ADBE), FedEx (FDX) E conserto de pontos (SFIXManchetes de ganhos após o fechamento. Os ganhos da Adobe superaram modestamente as visualizações, mas as ações da ADBE caíram 4% após o expediente, indicando um movimento abaixo do nível principal. As ações da FDX caíram para novas mínimas na perda de lucro devido ao aumento dos custos em meio a problemas de mão de obra e cadeia de suprimentos. As ações da SFIX saltaram com bons resultados, mas as ações têm tendência de queda há meses.

Enquanto isso, a atenção está se voltando para a China, onde a Bolsa de Valores de Xangai será aberta após um longo fim de semana, à medida que temores de inadimplência em Evergrande abalam os mercados financeiros sobre a abertura. A bolsa de valores de Hong Kong, que estava aberta, está fechada na quarta-feira. O grupo Evergrande, liderado pelo setor imobiliário, que tem dívidas de US $ 300 bilhões, não está pagando juros. A grande questão é se as autoridades chinesas salvarão Evergrande.

finalmente, o O Federal Reserve conclui uma importante reunião de política de dois dias Tarde de quarta-feira. Os formuladores de políticas concordarão em reduzir as compras de ativos ou vão querer a reunião do Fed no início de novembro, na esteira da desaceleração do crescimento do emprego nos EUA e das preocupações com Evergrande? Nesse ínterim, a maioria dos formuladores de políticas do Fed apoiará um aumento das taxas em 2022? Depois que a reunião do Fed foi anunciada às 14h00 horário do leste dos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell, dará uma entrevista coletiva às 14h30 horário do leste dos EUA.

O anúncio relativamente dovish do Fed e os comentários de Powell podem impulsionar a recuperação do mercado de ações. Mas os dados e o mercado podem ir na direção contrária.

Adobe, Nvidia e Snap estão funcionando IBD Leaderboard. O estoque da ADBE está ativado Líderes de longo prazo do IBD. Estoque da Nvidia e AutoNation disponível em arquivo defeito 50. As ações da AN também foram na terça-feira Estoque IBD hoje.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones perderam uma fração em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,1%. Os futuros do Nasdaq 100 perderam 0,1%. As ações da Adobe são um empecilho para os contratos futuros da Nasdaq.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

O mercado de ações abriu em alta com ganhos modestos, uma vez que os principais indicadores foram geralmente positivos durante a sessão, antes de desaparecer para se misturar no fechamento.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,15% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,1%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,2%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 0,2%.

Entre o Melhores ETFsInnovator IBD 50 (cinquenta) em 1,5%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF)ajuste) subiu 0,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) avançam 0,2%. Adobe Stock é um dos principais componentes do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 0,2%. As ações da Nvidia são uma grande propriedade SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEQueda de 1%, Global X US Infrastructure Development ETFberço) afundou 0,8%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) recusou 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) desistiu de 0,5%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 0,2%, e o Financial Select SPDR ETF (XLF) diminuiu 0,1%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) subiu 0,9% e o ETF ARK Genomics (ARKG) em 1,2%.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Ganhos da Adobe

Ganhos e receitas da Adobe Superou modestamente as estimativas fiscais para o terceiro trimestre. A gigante do software também subiu no atual quarto trimestre. Mas as ações da Adobe caíram 4% nas negociações estendidas, indicando um movimento abaixo da linha de 50 dias. As ações subiram 0,7% na terça-feira, para 645,89, recuperando-se da seqüência de 50 dias desde o rompimento em junho.

estoque nvidia

As ações da Nvidia subiram 0,6% para 212,46 na terça-feira, depois de se recuperar durante a segunda-feira de sua seqüência de 50 dias. Na baixa de segunda-feira, a Nvidia eliminou ganhos de dois dígitos, um sinal de venda bastante forte para os investidores que compraram no final de agosto. Se as ações do NVDA ultrapassarem a alta de segunda-feira de 214,33, os investidores agressivos podem tentar iniciar uma negociação. Mas você pode querer esperar a Nvidia voltar acima da linha de 21 dias e quebrar uma tendência de baixa, junto com a recuperação mais ampla do mercado.

pegar ações

O estoque instantâneo se recuperou fortemente da linha de 50 dias e quebrou a linha de tendência, criando uma oportunidade de compra antecipada. As ações fecharam 6,1% em alta em 76,08, perto das altas da sessão. Estoque instantâneo tem base plana Com ponto de compra oficial de 80,95, de acordo com Análise MarketSmith. A linha de força relativa, a linha azul nos gráficos fornecidos, está se aproximando de recordes.

Esta é outra cabeça falsa? Este é um risco, especialmente no atual clima de mercado.

Estoque da AutoNation

As ações da AutoNation subiram 1,9%, para 121,09 na terça-feira, fechando em base do copo vá em frente. o ponto de compra É 125,31. AutoNation poderia começar a formar uma alça, o que seria realmente positivo, já que a ação subiu quase diretamente da parte inferior. o força relativa da linha A ação de AN já atingiu uma nova máxima, um sinal de alta.

Quando é hora de vender suas ações favoritas

Análise de aumento de mercado

O movimento misto de terça-feira, combinado com a recuperação do final da tarde com as baixas de segunda-feira, poderia ter sido pior. Pelo menos o mercado não rompeu as mínimas de segunda-feira e acionou uma chamada de correção.

Mas o fraco fechamento de terça-feira não foi encorajador. A recuperação do mercado continua sob pressão e em tendência de baixa de curto prazo. O Nasdaq Composite, que liderou os principais índices, estagnou na linha de 50 dias, mesmo em altas intradiários. O Dow Jones e o S&P 500 ainda estão um pouco distantes desse nível-chave. Russell 2000 ainda tem menos de 200 dias.

As ações de crescimento tiveram um dia razoavelmente bom. Algumas ofertas públicas iniciais, como pretensioso (UPST) E Missão (Missão), atingindo recordes ou fechando.

O que você está fazendo agora

Se você for um trader particularmente agressivo, pode ter tentado morder Explodir, Explodir (Explodir, Explodir) ou um ETF como QQQ ou FFTY, mas também não havia necessidade de adicionar exposição. Todos os principais indicadores estão abaixo de suas linhas de 50 dias e têm apresentado tendência de queda nas últimas semanas. Esperar por mais força pode significar que você perderá algumas oportunidades de compra. Mas você também evita outra perna.

Os mercados da China e o anúncio da reunião do Fed na quarta-feira oferecem potenciais catalisadores para o mercado, mas de que maneira?

Se essa alta do mercado de ações for impulsionar outro caminho sustentável, você terá uma série de ações de alta qualidade se recuperando de um grande suporte ou emitindo outros sinais de compra. Se for um dia ou durar pouco, você provavelmente não fará nenhum progresso.

Enquanto isso, concentre-se em Construindo essas listas de observação. Quando uma alta de mercado mostra força real, você vai querer tirar vantagem dela rapidamente. Fique alerta e aberto.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior

Você quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente SwingTrader

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Violações verticais: por que esse indicador de baixa do mercado deve ser reconhecido