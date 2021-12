Futuros de ações dos EUA e da Europa sobem, petróleo se recupera

Mercados de ações asiáticos:

Ações asiáticas caem, mas futuros dos EUA se recuperam

CPI dos EUA viu o Fed fechar mais cedo

Tesouraria de longo prazo desiste de alguns ganhos

O petróleo se recuperou com a Arábia Saudita elevando seus preços

SYDNEY (Reuters) – Os futuros de ações dos EUA e da Europa subiram na segunda-feira, com a desaceleração dos mercados asiáticos, enquanto os bônus abriram mão de alguns de seus ganhos recentes e o petróleo subiu com a alta dos preços do petróleo pela Arábia Saudita.

O relatório misto de empregos nos EUA para novembro pouco fez para abalar as expectativas do mercado de um aperto mais agressivo do Federal Reserve, deixando uma semana de espera por um relatório de preços ao consumidor que poderia justificar uma retração antecipada.

O Omicron permaneceu uma preocupação, pois a variante se espalhou para cerca de um terço dos estados dos EUA, embora houvesse relatos na África do Sul de que os casos ali apresentavam apenas sintomas leves. Consulte Mais informação

O comércio inicial foi cauteloso, já que o índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico estava fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) polegada regrediu 0,5%.

Índice Nikkei do Japão (.N225) Caiu 0,5%, embora o governo esteja considerando aumentar sua previsão de crescimento econômico para calcular um pacote de estímulo recorde de US $ 490 bilhões. Consulte Mais informação

Chips azuis chineses (.CSI300) A mídia estatal conseguiu postar um ganho de 0,6% depois que o primeiro-ministro Li Keqiang foi citado pela mídia estatal dizendo que Pequim cortaria as taxas de reserva dos bancos “no momento apropriado”.

Ações da empreendedora imobiliária chinesa Evergrande Group (3333.HK) Caiu 11 por cento depois que a empresa disse que não havia garantia de que tinha dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Consulte Mais informação

Wall Street esperava uma alta após a queda de sexta-feira, com os futuros do S&P 500 avançando 0,4% e os do Nasdaq adicionando 0,1%. Os futuros EUROSTOXX 50 subiram 1,1%, enquanto os futuros FTSE subiram 0,8%.

Enquanto as folhas de pagamento nos EUA estavam fracas em novembro, a pesquisa domiciliar foi muito mais forte, com um salto de 1,1 milhão de empregos, reduzindo a taxa de desemprego para 4,2%.

“Achamos que o Fed vai olhar para a economia muito mais perto do pleno emprego do que se pensava”, disse Michael Gaben, economista do Barclays.

“Assim, esperamos um tapering acelerado na reunião de dezembro, seguido pela primeira alta das taxas em março. Continuamos esperando três altas de 25 pontos base em 2022.”

Quase todo o mercado futuro está cotado em alta de 0,25% em maio e 0,5% em novembro.

seja realista’

A perspectiva otimista é uma das razões pelas quais o estrategista-chefe de investimentos do Bank of America, Michael Hartnett, está pessimista nas ações em 2022, antecipando um “choque nas taxas de juros” e apertando as condições financeiras.

Favorece ativos imobiliários, imóveis, commodities, volatilidade, dinheiro e mercados emergentes, enquanto títulos, crédito e ações podem sofrer.

Por enquanto, os rendimentos do Tesouro de curto prazo estão subindo, mas o prazo mais longo está em alta, já que os investidores apostam que um início precoce da alta significará crescimento econômico mais lento e inflação ao longo do tempo e uma taxa monetária de pico mais baixa.

Os rendimentos dos EUA a 10 anos caíram cerca de 13 pontos base na semana passada e ficaram em 1,38%, reduzindo o spread de dois anos para o menor neste ano. nós

As taxas de juros de curto prazo mais altas ajudaram a sustentar o dólar americano, especialmente em relação às moedas alavancadas que são vistas como vulneráveis ​​ao spread variável da Omicron.

O dólar americano atingiu seus níveis mais altos em 13 meses em relação aos dólares australianos e neozelandeses, mas seu índice ficou relativamente estável em relação às principais moedas em 96,214.

O euro caiu ligeiramente para $ 1,1294, ainda bem acima de sua recente baixa de $ 1,1184, enquanto o dólar se estabilizou no porto-seguro iene em 113,00.

O Bitcoin perdeu um quinto de seu valor no sábado, com a realização de lucros e preocupações macroeconômicas fazendo com que quase US $ 1 bilhão fosse vendido em criptomoedas. Consulte Mais informação

O preço do Bitcoin estava finalmente em $ 48.954, depois de cair para $ 41.967 no fim de semana.

Nas commodities, o ouro encontrou algum suporte com a queda nos rendimentos dos títulos de longo prazo, mas tem sido negociado lateralmente por vários meses na faixa de $ 1.720 / 1.870. No início da segunda-feira, estava estável em $ 1.784 a onça.

Os preços do petróleo se recuperaram depois que a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo, elevou os preços de venda de seu petróleo para a Ásia e os Estados Unidos, e as negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã para reviver o acordo nuclear pareciam ter chegado a um beco sem saída.

O petróleo Brent subiu US $ 1,34 para $ 71,22 o barril, enquanto o dos EUA subiu US $ 1,39 para $ 67,65 o barril.

Reportagem de Wayne Cole. Edição de Sam Holmes

