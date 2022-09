Futuros de ações caem com investidores avaliando alerta sombrio da FedEx

Os futuros de ações dos EUA caíram na sexta-feira, enquanto Wall Street caminhava para uma semana de grandes perdas, e os operadores digeriram um aviso feio de ganhos da FedEx sobre a economia global.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 276 pontos, ou 9%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram 1% e 1,2%, respectivamente. Na quinta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 173 pontos, ou 0,56%, para seu menor fechamento desde 14 de julho

As ações da FedEx caíram 19% após a empresa de transporte Eu puxei as diretivas do ano inteiro A empresa disse que implementará iniciativas de corte de custos para combater os fracos volumes de remessas globais à medida que a economia global “se deteriora significativamente”. As ações de transporte geralmente são vistas como um indicador econômico líder, portanto, o anúncio da FedEx pode contribuir para quedas mais amplas na sexta-feira.

“É praticamente um líder, certamente no sentido tradicional”, disse Robert Teeter, da Silvercrest Asset Management, na “Worldwide Exchange” da CNBC. “[But] Acho que uma das coisas que vimos nessa economia pandêmica e pós-pandemia é que setores diferentes têm ciclos diferentes”.

“Não há dúvida de que as notícias não foram positivas, o que certamente é uma indicação da importância de avançar com margens, o que acreditamos ser uma questão empresa a empresa”, acrescentou Tetter.

As três principais médias estavam a caminho de sua quarta semana de perdas em cinco, já que o rali parece cada vez mais uma recuperação do mercado em baixa. O Dow Jones Industrial Average caiu 3,70% esta semana, enquanto o S&P 500 caiu 4,08%. O Nasdaq Composite caiu 4,62%, caminhando para sua pior perda semanal desde junho.

A maior parte das perdas de terça-feira veio após uma leitura surpreendentemente aquecida no relatório CPI de agosto, com o Dow perdendo 1.200 pontos em sua pior queda em dois anos.