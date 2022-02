Fusion Fuel Portugal oferece subsídio de cerca de 10 milhões de euros para a sua fábrica de Benavente Electrolyzer

PLC verde de combustível de fusão

Cintra, Portugal, fev. 24 de fevereiro de 2022 (Globe Newswire) – A Fusion Fuel Portugal, uma subsidiária integral da Fusion Fuel Green plc (NASDAQ: HTOO), anunciou hoje planos para sua instalação de fabricação industrial em Benavente. A AICEP, empresa portuguesa de comércio e investimento, recebeu apoio financeiro para o seu desenvolvimento devido ao seu interesse especial e estratégico na economia portuguesa.

A Fusion Fuel está desenvolvendo uma instalação industrial automatizada de última geração, onde fabricará sua tecnologia proprietária HEVO e geradores solares HEVO. A instalação deverá entrar em operação em meados de 2022 e, quando totalmente atualizada, a capacidade de eletrólise terá uma capacidade de produção de 500 MW por ano.

No âmbito do seu acordo com a AICEP, a Fusion Fuel recebeu cerca de 25% do financiamento — menos de 10 milhões de euros — do investimento total de capital na unidade fabril. O fundo está dividido em duas componentes: assistência financeira direta para despesas elegíveis e deduções fiscais à disposição da empresa durante vários anos.

André Antunes, CEO da Fusion Fuel, comentou: “Temos o prazer de anunciar o desenvolvimento das instalações da Fusion Fuel em Benavente.

Frederico Figueira de Chaves, Diretor Financeiro da Fusion Fuel, disse: “A fábrica de Benavente está no centro da estratégia de desenvolvimento da Fusion Fuel e sua implementação é a pedra angular do sucesso futuro. Estamos felizes em receber apoio.

Sobre o Fusion Fuel Green PLC

A Fusion Fuel é líder em crescimento na indústria de hidrogênio verde, acelerando a conversão de energia com o avanço da tecnologia de hidrogênio limpo e degradável. A Fusion desenvolveu uma solução revolucionária e integrada de energia solar para hidrogênio que permite a produção de hidrogênio fora da rede com zero emissões de carbono. As linhas de negócios da Fusion Fuel incluem a venda de tecnologia de eletrolisador para clientes. Contratos de compra de hidrogênio de longo prazo. Para mais informações por favor visite https://www.fusion-fuel.eu

A história continua

Declarações de perspectiva

Neste comunicado de imprensa, há declarações que aguardam com expectativa o significado do Private Securities Case Reform Act de 1995. As declarações de perspectiva não são fatos históricos. “Esperança”, “Maio”, “Avaliação”, “Continuar”, “Esperar”, “Propor”, “Ter”, “Planejar”, “Pode”, “Possibilidade”, “Oportunidade” “Opção”, “Expectativas” e expressões semelhantes, que são relevantes para nós, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Com base nas previsões, tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos (conforme especificado no Fusion Fuel Form 20-F, arquivado na Securities and Exchange Commission em 14 de maio de 2021) e as incertezas podem diferir da perspectiva de resultados reais – quaisquer relatórios que a Fusion Fuel aguarda. Aqui será falado apenas na data de sua preparação. Nosso Fatores ou eventos que fazem com que os resultados reais variem podem aparecer de tempos em tempos, e não é possível para a Fusion Fuel prever todos eles. A Fusion Fuel não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração de perspectiva como resultado de novas informações, melhorias futuras ou qualquer outra coisa que não seja exigida por lei.

Comunicação com relações com investidores

ir@fusion-fuel.eu