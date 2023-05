Funcionário indiano é multado após esvaziar reservatório em busca de celular | Índia

O governo multou em 53.092 rúpias (£ 520) um oficial indiano que esvaziou um reservatório para recuperar um telefone celular que ele deixou cair enquanto tirava uma selfie.

Rajesh Vishwas, um inspetor de alimentos, deixou cair seu novo telefone de £ 1.000 no reservatório de Baralkot, no estado de Chhattisgarh, enquanto tirava uma selfie enquanto saía e nadava com amigos.

Os moradores passaram dois dias tentando mergulhar e recuperar o telefone da água, mas seus esforços foram em vão. Então os Vishwas alugaram uma bomba a diesel e esvaziaram o tanque de milhões de litros de água.

Vishwas alegou que seu telefone continha informações confidenciais do governo, motivo pelo qual precisava ser recuperado, e alegou que recebeu “permissão verbal” do Departamento de Recursos Hídricos para bombear água para um canal próximo.

O Departamento de Recursos Hídricos afirmou posteriormente que permitiu alguns metros de drenagem, mas “não tanto”.

Embora o Vishwas tenha conseguido encontrar o telefone, seus esforços chegaram às manchetes locais e gradualmente se tornaram virais. Ele foi acusado de abusar de sua posição e provocou indignação com o desperdício de água, um recurso escasso e valioso na Índia durante os meses quentes de verão que os agricultores usavam localmente do reservatório para irrigar seus campos.

Suas ações o colocaram em apuros com os funcionários do governo. Vishwas afirmou que eles foram “exageradamente exagerados”, mas foi suspenso do cargo e colocado sob investigação pelas autoridades estaduais.

Esta semana ele foi multado em 53.092 rúpias pelo Departamento de Irrigação do estado, que o acusou de desperdiçar 4,1 milhões de litros de água. Suas ações foram consideradas ilegais e ele foi obrigado a pagar uma multa de 10.000 rúpias mais 43.092 rúpias adicionais para cobrir o custo do desperdício de água.

Enquanto isso, depois de três dias no fundo do tanque, o telefone de Vishwas está irreparavelmente quebrado.