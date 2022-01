Funcionário do McDonald’s revela diferença em ovos redondos e dobrados no TikTok viral

Funcionário do McDonald’s revelou como funciona um arquivo franquia de fast food Ele faz dois tipos de ovos para seus sanduíches de café da manhã em um vídeo do TikTok que agora se tornou viral.

No fim de semana, o usuário do TikTokessentialmcdonalds postou um vídeo na plataforma de mídia social mostrando a diferença entre um ovo dobrado do McDonald’s e um ovo redondo.

No clipe, um usuário do TikTok explica que os ovos dobrados vêm pré-cozidos em quadrados. O usuário então explica como os funcionários do McDonald’s cozinham os ovos dobrados para servir.

“Tudo o que fazemos é jogá-lo na grelha e arrumá-lo bem, colocar um pouco de água nele e cozinhá-lo”, diz essentialmcdonalds. “Eles entram, nós os colocamos em uma bandeja e é isso para o ovo dobrado.”

Quando o vídeo passa a mostrar como fazer ovos redondos, o clipe mostra uma bandeja de ovos crus ao lado da grelha.

TikTokessentialmcdonalds diz: “Estes são ovos redondos. Então, eles são cozidos frescos todos os dias.”

O clipe mostra um usuário do TikTok quebrando um ovo diretamente em uma forma de torta na grelha.

Depois que todos os anéis estiverem cheios de ovos, o usuário do TikTok quebra todas as gemas.

“Nós separamos todas as gemas e colocamos um pouco de água em cima para que as gemas e os ovos sejam cozidos no vapor”, diz um usuário do TikTok no clipe. “Nós os tiramos dos moldes de anel e os montamos usando a mesma ferramenta de ovo.”

Desde que foi postado no fim de semana, o vídeo foi visto mais de 7,8 milhões de vezes.

Os comentaristas do clipe foram divididos sobre que tipo de ovos eram melhores, com alguns dizendo que os ovos redondos eram melhores.

Alguém disse: “Pelo menos algo novo.”

Outro comentarista escreveu: “Sou sempre um ovo redondo”.

Outra pessoa disse: “Ovos dobrados têm a textura mais estranha para mim”.

No entanto, outros comentaristas disseram que ainda optam por ovos dobrados.

“Você ainda prefere quadrados”, escreveu um. “Eu comi cascas de ovo muitas vezes.”

Outra pessoa disse: “O ovo dobrado sempre vence. Não me importo se está pronto. Assim como 95% de todos os produtos alimentícios em restaurantes de fast food. Seu hambúrguer vem pronto”.

