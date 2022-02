Fugir para a fronteira: mais de 150.000 ucranianos buscam asilo

MEDICA, Polônia (AFP) – Puxando sacolas e carregando crianças, dezenas de milhares de ucranianos correram para a fronteira neste sábado, enquanto as forças invasoras russas continuavam sua marcha em direção à capital da Ucrânia, Kiev.

Pelo menos 150.000 pessoas fugiram da Ucrânia para a Polônia e outros países vizinhos após a invasão russa, disse a agência de refugiados da ONU neste sábado. Alguns caminharam vários quilômetros durante a noite, enquanto outros fugiram de trem, carro ou ônibus, formando longas filas nas passagens de fronteira. Eles eram recebidos por parentes e amigos que esperavam ou iam sozinhos a centros de acolhimento organizados por governos vizinhos.

“Os números e a situação estão mudando minuto a minuto”, disse Jung-Ah Gidini-Williams, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Pelo menos 150 mil pessoas, que são refugiados, fugiram para fora da Ucrânia. …Pelo menos 100.000 pessoas – mas provavelmente muito mais – foram deslocadas na Ucrânia.”

A agência espera que até 4 milhões de ucranianos fujam se a situação piorar ainda mais.

A maioria das chegadas eram mulheres, crianças e idosos depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky proibiu homens de 18 a 60 anos de alistamento de sair. Alguns homens ucranianos estavam voltando da Polônia para a Ucrânia para pegar em armas contra as forças russas.

Ao contrário de outros conflitos ao redor do mundo, o ataque não provocado da Rússia à democracia de aparência ocidental levou a uma enorme manifestação de apoio aos ucranianos em fuga. Isso incluiu uma recepção incondicional de países como Polônia e Hungria, que não estavam dispostos a aceitar aqueles que fugiam do conflito e da pobreza no Oriente Médio e na África.

Pessoas comuns também estavam abrindo suas casas para refugiados e se voluntariando em centros de acolhimento. Na Polônia, uma página no Facebook foi formada onde as pessoas foram oferecidas para andar em carros especiais da fronteira e outras ajudas.

Voluntários chegaram até de outras partes da Europa para trazer refugiados, incluindo um casal alemão de Hamburgo que segurava um cartaz na cidade fronteiriça polonesa de Medica dizendo que poderiam levar três pessoas para casa com eles.

“Nosso país não está fazendo nada e sentimos que precisávamos fazer alguma coisa”, disse Tanya Schwartz, 51.

Embora bem-intencionado, esmagar pessoas tornou-se uma provação muito real.

Jeremy Myers, de Manchester, Inglaterra, estava de férias na Ucrânia com sua namorada ucraniana quando a guerra começou. Eles fugiram de Kiev e esperaram 23 horas em uma área cercada, sem comida ou água, sob o controle de guardas armados do lado ucraniano.

Assista pessoas brigando e esmagando e uma mulher desmaiou.

“Vimos muitas pessoas se machucando, não havia banheiros, não havia assistência médica”, disse ele. “Você tinha que ficar onde estava porque se não perdesse seu lugar na fila.”

Uma família de Chernivtsi, no oeste da Ucrânia, esperou 20 horas antes de poder cruzar a fronteira para Syrit, no norte da Romênia. Natalia Murnik, 14 anos, chorou ao se despedir dos avós que não puderam deixar o país.

“Dói muito”, disse ela, “quero ir para casa.”

Os maiores números foram na Polônia, onde 2 milhões de ucranianos já se estabeleceram para trabalhar nos últimos anos, estimulados pela primeira incursão da Rússia na Ucrânia quando anexou a Crimeia em 2014 e pela busca de oportunidades na economia em expansão de seu vizinho, a União Europeia. .

O governo polonês disse no sábado que mais de 100.000 ucranianos cruzaram a fronteira polaco-ucraniana apenas nas últimas 48 horas. A Polônia anunciou que suas fronteiras estão abertas para ucranianos em fuga, mesmo para aqueles sem documentos oficiais, e descartou sua exigência de testar negativo para COVID-19.

A fila de veículos esperando para entrar na Polônia no Medica se estendia por muitos quilômetros até a Ucrânia.

Uma mulher de Lviv chamada Lena descreveu ter visto brinquedos e bolsas pesadas ao longo do caminho que as pessoas abandonavam. Ela estava levando seus quatro filhos para um lugar seguro na Polônia e planejava voltar para se juntar ao marido. Como outros ucranianos que voltam para casa enquanto seu país luta contra a Rússia, ele só dará seu primeiro nome.

Até o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, um dos líderes mais anti-imigrantes da Europa, viajou para a cidade fronteiriça de Pirigsorany, onde disse que a Hungria aceita todos os cidadãos e residentes legais da Ucrânia.

“Estamos deixando todo mundo entrar”, disse Urban.

Entre os que chegaram naquele momento estava uma família ucraniana britânica com seus cães. “Não podemos deixar nossos cães”, disse Vlasta Terasova, vindo de Uzhhorod.

No sábado, a Polônia enviou um trem hospitalar para transportar os feridos na guerra em Mostiska, no oeste da Ucrânia, e levá-los à capital polonesa, Varsóvia, para tratamento. O trem-hospital deixou a cidade fronteiriça de Przemysl com cinco vagões para transportar os feridos e outros quatro transportando ajuda humanitária para a região ucraniana de Lviv.

As Nações Unidas disseram que a maioria dos ucranianos estava indo para a vizinha Polônia, Moldávia, Hungria, Romênia e Eslováquia, mas alguns fugiram para a Bielorrússia, de onde algumas forças russas entraram na Ucrânia. Alguns planejavam ir mais longe para outros países da Europa.

O ponto de fronteira em Siret estava lotado de ucranianos no sábado e grupos humanitários montaram barracas a alguns quilômetros de distância e forneceram comida e bebida aos desembarques.

Apesar das boas-vindas, a família da adolescente Natalia Murnik não sabia para onde ir a seguir.

“Não temos provas. Esperamos por nossos amigos e depois pensamos”, disse ela.

Gera relatou de Varsóvia. Bella Sandilsky em Bergsorany, Hungria; Florent Bagrami em Medica, Polônia; Jamie Keeten contribuiu em Genebra e Stephen McGrath em Syritt, Romênia.

