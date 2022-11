FTX pode dever mais de 1 milhão de credores

A exchange de criptomoedas em colapso FTX e empresas relacionadas podem dever dinheiro a mais de 1 milhão de pessoas e organizações, de acordo com documentos arquivados no tribunal de falências na segunda-feira, ilustrando o escopo do colapso da empresa que esgotou as contas dos traders e mergulhou a indústria de criptomoedas em uma crise.

No primeiro processo judicial substantivo da FTX desde então Eu pedi falência na sexta-feiraOs advogados da empresa forneceram poucos detalhes sobre a situação do emprego. Mas eles disseram que a FTX está em contato com “dezenas” de reguladores federais, estaduais e internacionais e autoridades policiais, incluindo a Securities and Exchange Commission, o Departamento de Justiça e a CFTC.

Essas investigações começaram na semana passada, depois que uma corrida aos depósitos deixou a FTX com um déficit de US$ 8 bilhões. Em um drama corporativo impressionante, uma empresa que já foi considerada um dos cantos mais seguros e confiáveis ​​do setor de criptomoedas gratuitas entrou em colapso da noite para o dia.

Fundador e CEO da empresa, Sam Bankman fritoEle anunciou sua renúncia quando os papéis da falência foram arquivados na sexta-feira no tribunal federal de falências em Delaware. O Sr. Bankman-Fried concordou em deixar o cargo por volta das 4h30 daquela manhã, diz o novo processo, depois de consultar sua equipe jurídica.