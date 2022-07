Frank Ocean revela que estava trabalhando em Malibu neste verão

Este fim de semana foi excepcionalmente agitado para Frank Ocean Fãs que comemoram 10O décimo memória canal laranja Bem completado por Dois novos episódios A partir de rádio loiro na Apple Music.

Escondido em um desses novos episódios, “Loira Lucy in the Sky With Diamonds” e apresentando uma discussão perspicaz centrada na droga com … Dr.. James Fadimanpalavra do próprio oceano sobre trabalhar nisso Algo dentro Malibu. Na verdade, pouco depois de perguntar a Fadiman o que realmente acontece com uma pessoa durante um voo, Ocean revelou o briefing de Malibu enquanto ponderava sobre o comportamento de coiotes do videogame na área.

“Perdoe como, tipo, a ligação livre que você pode sentir… Eu estava trabalhando em Malibu neste verão e eu ia sair muito tarde do estúdio e há, digamos, muitos lobos em Malibu”, Ocean disse a partir de 13:11 no episódio. “E então, quando eu saio, eu vejo, tipo, todos esses coelhos andando por aí e eles me lembram de videogames onde você é, tipo, um mago ou algo assim. E você desempenha esse papel neste jogo e você ‘ está correndo por aí e você tem essas coisinhas para pegar e colocar na bolsa” .

A partir daí, Ocean vinculou essas imagens a como os humanos coletam experiências de valor ao longo de suas vidas.

“Por alguma razão, narcóticos e outras descobertas neste papel que desempenhamos – esses papéis que desempenhamos – parecem aquelas coisas que pegamos e colocamos na sacola ou consumimos ou o que quer que façam conosco, sejam quais forem essas coisas que encontramos. vindo em nossa direção.”

Não está totalmente claro, é claro, se isso é uma referência a sessões recentes de estúdio em particular, embora pistas de contexto em outras partes do episódio indiquem que é muito provável que seja. Como os fãs irão notar, o oceano foi mencionado Em 2019 para comprar uma casa multimilionária na área de Malibu.

Para ouvir a discussão completa, mais “Blonde Energy!” Um episódio com o Sr. Mingong Gu, acesse este link. E abaixo, assista ao trailer da próxima série documental da Netflix Como você muda de ideiacom Fadiman.

Também chegou no domingo uma camiseta Blonded Radio de edição limitada (a maioria parece estar esgotada no momento da redação deste artigo), bem como uma dupla face canal laranja um poster. Todas as edições limitadas podem ser vistas Através Site oficial de Frank.