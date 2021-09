Francisco Lindor, três home runs, levou o Mets à vitória sobre o Yankees

Francisco Lindor silenciou os ianques com mais força do que tentar zombar de seus apitos da noite anterior.

Em seu jogo de definição desde que chegou ao Mets, a estrela de curta duração já tinha dois obstáculos na noite de domingo quando subiu para a placa contra Chad Green no oitavo inning. Em seguida, disparou outro, colocando o Mets na liderança e vencendo a Subway Series.

O trio de Homer Lindor levou a uma vitória por 7-6 sobre o Yankees – Uma noite, os assentos em Citifield esvaziaram – Isso deu aos Mets duas das três vitórias na série e os levou a três jogos da liderança na NL Wild Card Race. O Mets ficou cinco jogos atrás do No.1 Braves no NL East.

Foi a 15ª vez na história da franquia que um jogador do Mets marcou três vezes em um jogo. Lindor terminou com cinco RBIs ajudando o Mets a vencer quatro de seus seis jogos contra seu rival da cidade nesta temporada. Foi apenas a terceira vez desde que a série Subway estreou em 1997 que o Mets venceu uma série de temporada contra os Yankees.

Este drama de 4 horas e 6 minutos não estava completo até que Edwin Diaz aposentou Giancarlo Stanton em uma viagem para Lindor com os corredores em segundo e terceiro em nono.

O Yankees perdeu pela oitava vez em nove jogos e perdeu um jogo na corrida pela segunda vaga no wild card.

Francisco Lindor três jogos em casa levaram o Mets a uma vitória descontrolada sobre o Yankees. Robert Sabo

Jleber Torres (à esquerda) e Francisco Lindor trocam palavras depois que os assentos foram desocupados. Getty Images

O inferno estourou no sétimo dia, com os assentos vazios depois que Stanton deu um tiro violento por cima da cerca esquerda do campo contra Brad Hand para empatar por 6 a 6. Enquanto Stanton circulava as bases, ele tuitou para Lindor, que antes fez um gesto assobiando em direção ao bunker dos Yankees após acertar seu segundo home run no jogo.

A ESPN informou que os Yankees haviam assobiado na noite anterior para informar seu rebatedor pelos campos de Taijuan Walker. O destro mais tarde indicou que pensava que estava virando os arremessos durante o segundo tempo, ele deixou três donos de casa entrarem, e foi alertado por Jonathan Villar durante uma visita ao morro.

Nessa noite, a ordem foi rapidamente restaurada depois que os assentos foram esvaziados, sem nenhum soco. Talvez o mais preocupante do ponto de vista do Mets foi a decisão de deixar a mão esquerda ir para Stanton com a primeira base aberta e dois pessimistas.

Gleyber Torres reanimou os Yankees de seu sono ao acertar Homer em um sexto inning de duas rodadas contra o Jeurys Familia, que reduziu a vantagem do Mets para 6-5. Familia Joey Gallo caminhou antes de Torres esmagar um peso pesado de 97 mph sobre a cerca esquerda do sétimo lugar de Homer na temporada.

Foi uma saída secundária direta para Familia, que foi removida após tirar apenas uma na entrada. Na quinta-feira, Homer deu sinal verde para Jazz Chisholm Jr. no oitavo inning, o que levou o Mets a uma derrota em Miami.

Em sua primeira aparição na temporada, Clark Schmidt – que estava afastado por cinco meses devido a uma distensão no cotovelo – continuou 4 corridas / entradas para os Yankees e permitiu cinco corridas, três das quais não foram conquistadas, em sete tacadas e três corridas. Schmidt saiu depois que Kevin Pillar chegou ao quinto lugar para carregar as bases e observou Andrew Heaney permitir um sacrifício de James McCann, estendendo a vantagem do Mets para 5-2, antes de J.D. Davis se retirar.

Francisco Lindor comemora seu terceiro home run no jogo contra o Yankees, no domingo. Robert Sabo

O Mets recebeu uma chamada no início do turno depois que o técnico Luis Rojas confrontou o árbitro da segunda base Ted Barrett sobre o rebatedor Brett Gardner, que havia deixado a linha de base Anthony Rizzo avançou para o segundo lugar. Barrett mudou sua decisão original e Rizzo foi desqualificado para completar a jogada dupla.

Lindor estava todo sorrisos depois de quebrar Homer de três corridas por segundo que colocaram os Yankees no buraco de 4-2. Homer foi o 15º Lindor da temporada e o 3º de setembro. Jeff McNeill deu o pontapé inicial na corrida e Pillar cometeu uma falta de Gio Orchila no campo antes de Lindor acertar uma curva de articulação Schmidt sobre a cerca central do campo.

Michael Conforto acertou o RBI acertou a primeira vez que puxou o Mets dentro de 2-1. Schmidt caminhou até Villar à frente do solo e o piso de Lindor mudou o velocista para o segundo lugar antes de entregar o Conforto. Schmidt permitiu um single de Javier Baez no inning, mas ele escapou.

Carrasco penetrou na primeira parte, permitindo-lhe correr duas vezes depois de DJ LeMahieu e Rizzo caminharem respectivamente para iniciar o jogo. Stanton quebrou a dobradinha do RBI no primeiro round para os Yankees, antes que a mosca de Joey Gallo aumentasse a vantagem para 2-0.

O gosto de Carrasco pela luta continuou na primeira parte. Em nove jogos nesta temporada, ele participou das 15,00 ERA no quadro de abertura.