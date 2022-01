Fósseis pré-históricos da floresta tropical escondidos em rochas enferrujadas na Austrália

O pólen também revelou que a floresta tropical estava cercada por ambientes mais secos, tornando provável que McGraths Flat represente um pedaço de floresta que sobrou de uma vez maior. De acordo com o Dr. McCurry, isso faz sentido dadas as tendências climáticas do Mioceno.

Quando esses insetos se aglomeraram em torno do billabong contaminado com ferro, a Austrália estava à deriva para o norte, longe da Antártida. Enquanto viajava, seu clima secou drasticamente, fazendo com que as florestas tropicais recuassem e levando a extinções em grande escala.