Fortnite: Secret Door In Shuffled Shrines Localização e Guia Completo de Puzzle

Se você está se perguntando onde encontrar a porta secreta em Fortnite, você veio ao lugar certo. As missões de Fortnite Indiana Jones já estão ativas, dando a todos os proprietários do Passe de Batalha a oportunidade de desbloquear o Aventureiro e seus muitos itens cosméticos em um total de 10 missões de Indiana Jones. Mas um dos desafios exige que você Encontre a porta secreta em frente à sala principal dos Santuários Intermitentes, novo ponto de interesse a partir de 6 de julho. Este é um quebra-cabeça realmente difícil, digno de Indiana Jones, mas não se preocupe. Se você conseguir sobreviver ao ataque inicial dos jogadores caídos lá – ou melhor ainda, trabalhar em conjunto – a solução está ao seu alcance. Veja como encontrar a porta secreta em Fortnite.

Localização da porta secreta do Fortnite Shuffled Shrines

Entrar na porta secreta após a sala principal é um processo de várias etapas, não um processo que pode ser resolvido enquanto outros jogadores estão lutando ao seu redor – esses desafios específicos do local tornam os pontos de pouso muito quentes pela primeira vez. um dia ou assim. Quando você pousar em Shuffled Shrines, o novo ponto de interesse a leste dos Rocky Reels, veja se você pode estocar alguns itens e, em seguida, escondê-los ou lutar até a segurança.

Quando a poeira baixar, você encontrará uma porta de pedra trancada no centro do local. Na frente dela estão quatro pedras que podem ser viradas, cada lado mostrando um símbolo estranho. Para abrir a porta, você precisará girar as pedras para que cada uma exiba o símbolo correto no lado oposto à porta. O importante a notar aqui é que A solução muda a cada rodada.

Esta foi a nossa solução de uma rodada, mas muito provavelmente não é uma solução para você! Leia o guia completo para resolver um quebra-cabeça Fortnite.

Mas tudo bem, porque qualquer que seja a solução em seu tour privado, ela também está disponível nas proximidades. Quatro pedras espalhadas pelos santuários estão espalhadas ao lado das vibrantes luzes brancas que vêm do chão. Quando você estiver perto de um deles, você ouvirá um zumbido. Você precisará encontrar essas quatro pedras e salvar (ou tirar uma foto no celular) os símbolos em cada uma delas. Procure por pedras nos seguintes lugares:

Subterrâneo no sudoeste

Ao nível do solo no noroeste

Sob uma tenda vermelha improvisada no nordeste

Sob plataforma ao nível do solo no Oriente Médio

No mapa abaixo, localizamos essas rochas e as numeramos na ordem em que você deseja que sejam salvas. Com esses quatro símbolos em mente, vá para a porta central de pedra. Vire as pedras na porta central para que os símbolos neste local correspondam aos que você encontrou ao redor do POI. O símbolo do sudoeste é o primeiro da esquerda, o símbolo do noroeste é o segundo, o símbolo do nordeste é o terceiro e o símbolo do Oriente Médio é o último. Com essas quatro pedras configuradas para exibir os símbolos corretos na ordem correta, você desbloqueará a sala principal… mas ainda não terminou.

Clique para expandir. Você precisará combinar os símbolos de pedra nesta ordem na porta principal.

Galeria

Enquanto corria no corredor, Corra rápido pelos destroços ou pise com cuidado sobre as armadilhas de chão (ladrilhos escuros), ou você será atingido por flechas por todo o caminho. Se você tiver menos de 200 pontos de vida, essas flechas irão matá-lo, mas você pode sobreviver se atingir 200 pontos de vida e deixar cada parte da flecha acertar você apenas uma vez, o que você pode fazer correndo pelo corredor.

Assim que você entrar na sala, você verá um artefato – A Cabeça de tomate dourado brilhante. Pegue-o para ver a sala começar a tremer violentamente, mas não se preocupe, não há mais armadilhas vindo para você. Enquanto isso, Olhe para a direita do artefato para algumas plantas e videiras verdes grossas na parede.

À direita do artefato, você encontrará uma passagem oculta, as vibrações da remoção do artefato farão com que a parede desmorone e permita que você se mova para a sala secreta.

Aproxime-se e você verá que pode caminhar por ela até outra entrada. Salte pela rachadura na parede à sua esquerda ou esmague a parede agora quebrada (graças aos tremores) Descubra a sala secreta, que será completado com dois baús raros. Bom trabalho, Andy. Mais uma aventura concluída, e você não perdeu o chapéu dessa vez.