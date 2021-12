Fortnite está fora do ar e os jogadores não podem entrar

Temos más notícias se você estiver nas férias de inverno e esperamos que jogue algumas delas É um jogo eletronicoAlém disso, a Epic Games confirmou que o shooter Battle Royale foi descontinuado – e desta vez não é Para ajudar a expandir as tradições do jogo. De acordo com um tweet próprio Página de status, “É um jogo eletronico Atualmente indisponível e os jogadores não podem fazer login enquanto investigamos um problema. Forneceremos mais informações quando tivermos uma solução para colocar os serviços online novamente. “

Fortnite está indisponível no momento e os jogadores não podem fazer login enquanto investigam um problema. Forneceremos mais informações quando tivermos uma solução para trazer de volta os serviços online. pic.twitter.com/B3wXvu5SL6 – Status Fortnite (FortniteStatus) 29 de dezembro de 2021

Editor de entretenimento sênior Andrew Webster Sofre com a plataforma, que dizia a muitos jogadores: “Você não tem permissão para jogar É um jogo eletronico. A empresa começou a investigar esse problema há duas horas e os jogadores relataram conexões intermitentes desde então, mas agora parece que os logins não estão disponíveis.

Na mesma época em que o problema começou, a Epic Games Store também estava tendo problemas, com alguns jogadores dizendo que não podiam entrar ou mesmo acessar seus jogos para jogar offline. Agora, o iniciador de desktop Epic funciona para que você possa jogar outros jogos no seu PC, mas nem mesmo tentará iniciá-los É um jogo eletronico, com servidores listados como “offline”. Se houver mais informações ou coisas que surgirem novamente, atualizaremos este post para informá-lo.