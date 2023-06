Ford Motor Company processa Blue Cross Blue Shield em caso antitruste alegando lucros ‘astronômicos’

1 Jun (Reuters) – A Ford Motor Co (FN) processou a Blue Cross Blue Shield Corporation em um tribunal dos Estados Unidos nesta quarta-feira, alegando uma conspiração de fixação de preços que levou a montadora a cobrar a mais por produtos de seguro saúde para seus funcionários.

o ação judicial A Ford em Detroit acusou a companhia de seguros e sua subsidiária regional em Michigan em um tribunal federal de subdividir ilegalmente partes do país em um esquema para reduzir a competição entre si a fim de gerar “lucros astronômicos”.

As alegações da Ford, que emprega mais de 170.000 trabalhadores em todo o mundo, referem-se a um acordo de US $ 2,7 bilhões que a Blue Cross Blue Shield Association e suas trinta empresas membros chegaram em 2020 com detentores de apólices corporativas e individuais no tribunal federal do Alabama.

A Ford optou por não participar desse acordo, que agora está sob apelação no Tribunal de Apelações do 11º Circuito dos EUA, com sede em Atlanta, a fim de prosseguir com suas próprias reivindicações. O Tribunal de Apelações concordou em acelerar a consideração do acordo.

Um porta-voz da Blue Cross Blue Shield Association do réu se recusou a comentar sobre o processo pendente. Um representante da Blue Cross Blue Shield de Michigan também se recusou a comentar.

A Ford não respondeu imediatamente a uma mensagem solicitando comentários sobre o processo, e o advogado da empresa se recusou a comentar.

Na queixa de 40 páginas, a Ford disse que o suposto esquema para limitar a concorrência entre as organizações Blue Cross e Blue Shield negava ao fabricante do veículo a “oportunidade de comprar produtos e serviços de seguro saúde de um concorrente de custo mais baixo e/ou a um preço determinado por um mercado livre”.

A ação busca barrar a alegada conduta anticompetitiva da Blue Cross Blue Shield e pede danos triplos e outros danos.

A Ford disse que gastou mais de US$ 500 milhões em prêmios desde 2009 para produtos “totalmente segurados” para funcionários em áreas selecionadas do estado, de acordo com a denúncia.

O processo da Ford disse que a Blue Cross Blue Shield de Michigan é a nona maior seguradora do país, com base em 4,5 milhões de inscritos.

O caso é Ford Motor Co. v. Blue Cross Blue Shield da Michigan Mutual Insurance Company e Blue Cross Blue Shield Association, Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan, nº 2: 23-cv-11286-LVP-EAS.

Para a Ford: J. Travis Mihelick da Dinsmore & Shohl

Para Blue Cross:

(Reportagem de Mike Scarcella). Editado por Lee Jones

