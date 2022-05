Ford deve se desfazer de parte da participação da Rivian: relatório

Carros Rivianos As ações podem estar prestes a inundar o mercado como um período de fechamento pós-IPO para fabricante de carros elétricos Termina no domingo.

fortaleza Diz-se que é uma das empresas que venderá uma parte de sua participação, de acordo com a Quest Alpha, citando um relatório da CNBC.

A Ford planeja vender 8 milhões de sua participação de 102 milhões, segundo o relatório.

As ações da Rivian Automotive caíram desde sua bem-sucedida oferta pública inicial em novembro.

A Rivian abriu seu capital em 10 de novembro a US$ 78 por ação. As ações subiram para US$ 179 alguns dias depois.

As ações fecharam recentemente em US$ 28,79, queda de 84% em relação ao rali.

O relatório acrescentou que outro investidor não identificado venderia entre 13 milhões e 15 milhões de ações.

A Ford reportou um prejuízo líquido de US$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre, impulsionado por uma enorme perda na avaliação de sua participação na Rivian.

A Ford disse que incorreu em US$ 5,4 bilhões em perdas de mercado devido a seus investimentos.

A Amazon registrou seu primeiro prejuízo trimestral desde 2015, com grande parte da tinta vermelha vindo principalmente da empresa que causou uma perda de US$ 7,6 bilhões no valor de seu investimento em ações na Rivian.