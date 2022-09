Forças russas recuam enquanto Ucrânia tenta expandir contra-ofensiva

A Ucrânia está agora sob ataque no sul e no leste

Enfrenta resistência russa em ambas as frentes

Contra-ataque oriental abrandou

Biden diz que a guerra parece de longo prazo, apesar do sucesso de Kyiv

Casa Branca diz que nova ajuda militar dos EUA à Ucrânia é provável

IZUM, Ucrânia, 14 de setembro (Reuters) – A Ucrânia disse que está tentando estender seu contra-ataque atordoado no leste, mas autoridades pró-Rússia disseram que ainda estão de pé por enquanto, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a guerra ainda parecia uma guerra. Longa distância, apesar do recente sucesso de Kyiv.

As forças russas sofreram uma reversão impressionante este mês depois que as forças ucranianas fizeram uma rápida incursão blindada com forças especiais na região nordeste de Kharkiv, às vezes forçando a Rússia a uma retirada rápida e caótica.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em um discurso tarde da noite na terça-feira que seu exército havia libertado cerca de 8.000 quilômetros quadrados de terra até agora este mês, uma área aproximadamente equivalente à ilha de Chipre.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o alcance total dos sucessos no campo de batalha reivindicados pela Ucrânia.

Reiterando seu desejo de libertar todo o seu país pela força, Zelensky disse que o que ele chamou de “medidas de estabilização” – segurança completa e erradicação de quaisquer elementos pró-russos – foi concluído em cerca de metade desses territórios.

Oleksiy Aristovich, conselheiro de Zelensky, disse que as forças ucranianas estão agora atacando a cidade de Lyman, controlada pela Rússia, na região de Donetsk, procurando obter ganhos territoriais na região vizinha de Luhansk, controlada pela Rússia.

“Agora há um ataque a Lyman”, disse Aristovich em um vídeo postado no YouTube, prevendo uma luta pela cidade de Svatovo, onde ele disse que os russos tinham bunkers de armazenamento.

“E isso é o que eles mais temem – tomar Lyman e depois avançar para Lyschansk e Severodonetsk”, disse ele, referindo-se a duas cidades gêmeas na região de Luhansk capturadas pela Rússia após intensos combates em junho e julho.

Denis Pushilin, presidente da República Popular de Donetsk, apoiada pela Rússia, disse que as forças pró-Moscou conseguiram repelir as forças ucranianas que tentaram invadir Lyman e que a situação se estabilizou por enquanto.

“Nada funcionou para o inimigo”, disse Pushlin, acrescentando que os ataques ucranianos ao norte e ao sul de Lyman também foram repelidos.

Questionado se o contra-ataque errôneo da Ucrânia no leste marcou um ponto de virada na guerra de seis meses, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que era difícil prever.

Soldados ucranianos descansam na estrada enquanto seguem para a linha de frente, enquanto a ofensiva da Rússia na Ucrânia continua, na região de Kharkiv, Ucrânia, 13 de setembro de 2022. REUTERS/Gleb Garanish Consulte Mais informação

“Obviamente, os ucranianos fizeram muito progresso”, disse Biden, “mas acho que vai demorar muito tempo”.

As forças russas ainda controlam cerca de um quinto da Ucrânia no sul e no leste, embora Kyiv esteja agora na ofensiva em ambas as regiões.

A Casa Branca, que forneceu bilhões de dólares em armas e apoio à Ucrânia, disse que os Estados Unidos provavelmente anunciarão um novo pacote de ajuda militar nos “próximos dias”.

O avanço mais rápido da Ucrânia desde que as forças russas foram expulsas da capital em março virou a maré da guerra de seis meses

Papa critica a guerra

O papa Francisco disse na quarta-feira que Deus não direcionou as religiões para a guerra, em uma crítica implícita ao patriarca ortodoxo russo Kirill, que apoia a invasão da Ucrânia e boicotou uma conferência de líderes religiosos.

Falando no segundo dia de uma viagem ao Cazaquistão, Francisco disse: “Deus é paz. Ele sempre nos guia no caminho da paz, não no caminho da guerra”. Consulte Mais informação

Em um movimento sugerindo que o presidente russo Vladimir Putin tinha objetivos de guerra muito mais amplos quando ordenou dezenas de milhares de tropas na Ucrânia em 24 de fevereiro, três pessoas próximas à liderança russa disseram à Reuters que Putin rejeitou um acordo provisório com Kyiv como uma guerra. parecer.

Eles disseram que o acordo teria satisfeito a exigência da Rússia de que a Ucrânia permanecesse fora da Otan e foi intermediado pelo principal enviado de Putin na Ucrânia. O Kremlin disse que a reportagem da Reuters “não tem absolutamente nada a ver com a realidade”. Consulte Mais informação

Além de seus reveses na Ucrânia, as autoridades russas também enfrentam desafios em outras ex-repúblicas soviéticas.

Cerca de 100 pessoas foram mortas esta semana no confronto mais mortífero entre o Azerbaijão e a Armênia desde a guerra de 2020, levando Putin a pedir calma. Consulte Mais informação

Agências de notícias russas, citando o serviço de fronteira do Quirguistão, disseram que o tiroteio começou na quarta-feira entre os guardas que patrulhavam a fronteira entre o Quirguistão e o Tadjiquistão. Consulte Mais informação

