Food Australia: Esforços de socorro e resgate continuam enquanto Sydney se prepara para chuva forte

A polícia disse que o número de mortos subiu para 10 depois que uma mulher com cerca de 80 anos foi encontrada morta dentro de um prédio inundado.

As inundações do dilúvio, que começaram no final da semana passada, inundaram várias cidades e pontes em Queensland e Nova Gales do Sul, e se deslocaram para o sul com fortes chuvas e previsões de possíveis inundações em Sydney.

“Este sistema climático… vamos vê-lo chegar à costa central de Sydney e já estamos vendo elementos disso agora”, disse o primeiro-ministro Scott Morrison durante uma entrevista coletiva.

Sydney, a maior cidade da Austrália com mais de 5 milhões de pessoas, pode receber até 150 mm de chuva em seis horas na tarde de terça-feira, disse o Bureau of Meteorology. A precipitação média de Sydney para o mês de março é de 138 mm, segundo dados oficiais.