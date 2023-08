Fontes: Presidentes do ACC reunidos esta semana enquanto a conferência considera seriamente adicionar Stanford, Cal, SMU

O ACC está considerando seriamente adicionar Stanford, Cal e SMU, disseram várias fontes familiarizadas com as discussões na quarta-feira. Houve discussões periodicamente no último mês. Aqui está o que você precisa saber:

Uma das fontes adiantou que um grupo de responsáveis ​​da Comissão de Coordenação Administrativa reuniu-se na manhã de quarta-feira para discutir questões financeiras. Espera-se que outro grupo de chefes se reúna separadamente como um pequeno grupo ainda esta semana, e também é esperada uma reunião dos diretores esportivos da liga.

O ACC realizou uma série de reuniões este mês para discutir a expansão e examinar os detalhes financeiros que poderiam tornar isso possível, mas ainda não realizou uma votação formal em meio à oposição dentro da liga.

Uma conferência precisa que 12 das 15 escolas membros votem “sim” para adicionar novos membros. Flórida, Clemson, Carolina do Norte e NC State se opuseram à adição de Cal e Stanford quando os chefes da liga se reuniram há duas semanas para uma votação.

Quais são os obstáculos restantes?

Fontes disseram que vários modelos financeiros ainda estão sendo estudados, informou a ESPN pela primeira vez. E aqui estará a chave para a aprovação final. A SMU está disposta a aderir ao ACC e não aceitar royalties de direitos de mídia por sete anos, e Stanford e Cal estão dispostos a aderir como membros parciais.

Como a ESPN tem uma cláusula pro rata com o ACC, o patrimônio total da liga será pago para cada adição. Se estes fundos forem reunidos após pagamentos parciais de capital às Escolas da Bay Area, isso permitirá ao ACC trazer novas receitas adicionais que poderá distribuir como desejar.

As fontes disseram esta semana que a expectativa é que o dinheiro seja distribuído com base no desempenho. Assim, o sucesso no futebol geraria receitas adicionais. Este tem sido um ponto de discórdia entre as quatro escolas opostas. Florida State e Clemson têm sido particularmente eloquentes sobre ficar para trás em relação aos seus pares SEC e Big Ten durante a próxima década, acreditando que precisam de colmatar uma lacuna que poderia estender-se a 30 milhões de dólares, ano após ano, em pagamentos de direitos de comunicação social. Um modelo baseado no desempenho de receitas adicionais obtidas através da expansão pode ajudar.

Duas das fontes disseram acreditar que o ACC está mais perto de adicionar as três escolas do que em qualquer momento deste mês, e que uma decisão final poderá ser tomada até o final da semana.

História dramática

A adição de Stanford, Cal e SMU expandiria o número de membros do ACC do Atlântico para o Pacífico. A ACC se juntará às Dez Grandes como as únicas conferências poderosas com membros nas costas oeste e leste.

As opções de Stanford e Cal são limitadas depois que cinco escolas do Pac-12 deixaram a liga no início deste mês. Se os Cardinals e os Bears também partirem, o Pac-12 ficará apenas com o estado de Oregon e o estado de Washington.

A SMU, membro da Conferência Atlética Americana desde que a versão atual da liga foi formada em 2013, está fora da conferência das principais potências desde a dissolução da Conferência Sudoeste em 1996. Os Mustangs foram relatados anteriormente como alvo de expansão do Pac-12. este ano Em fevereiro, o comissário do Pac-12, George Kliavkov, visitou a escola e foi visto conversando com funcionários da SMU durante um jogo de basquete dos Mustangs.

leitura obrigatória

(Foto: Lee Coleman/Icon Sportswire via Getty Images)