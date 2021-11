Fontes dizem que Tua Tagovailoa quebrou o dedo e não vai iniciar o jogo do Miami Dolphins contra o Houston Texans.

Quarterback do Miami Dolphins Toa Tagoviloa Ele tem uma pequena fratura no dedo médio da mão esquerda (arremesso) e não vai começar no domingo contra o Houston Texans, informaram fontes da ESPN.

Jacobi Brisset O quarterback do Dolphins é esperado a partir de domingo, de acordo com uma fonte, com Tagovailoa servindo como reserva em Miami.

Tagovailoa teve seus arremessos limitados durante toda a semana e fez progressos, mas seu dedo simplesmente não sarou o suficiente para que ele pudesse começar contra o Houston.

Tagovailoa provavelmente jogará apenas em caso de emergência no domingo, de acordo com fontes, mas espera-se que ele use uma roupa sobressalente porque os Dolphins estão vendidos em posição, depois do zagueiro. Cenário Vermelho O Philadelphia Eagles foi recentemente solicitado a rescindir as isenções.

Tagoviloa disse não saber exatamente quando sofreu a lesão na derrota da semana passada para o Buffalo Bills, mas acredita que foi no segundo quarto. Ele terminou a partida na semana passada sem perder um momento, mas tem sido limitado nos treinos todos os dias desta semana.

As fontes afirmaram que não se espera que a infecção mantenha Tagovailoa fora do país a longo prazo. Mas Miami teve uma rápida reviravolta na Semana 10 com o jogo de quinta-feira à noite, e Tagovilloa colocou aquele jogo contra o Baltimore Ravens em questão também.