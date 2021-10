Fontes disseram que as negociações do Phoenix Suns e Dunder Eaton sobre a extensão do novato Max falharam

Relutância do Phoenix Suns em oferecer extensão máxima do contrato júnior até 2018 # 1 Dender Eaton Na terça-feira, fontes disseram à ESPN que as discussões sobre um acordo foram suspensas.

Ayton, uma parte fundamental da corrida do Suns às finais da NBA de 2021, não tem intenção de aceitar um acordo inferior aos contratos máximos semelhantes assinados por muitos de seus companheiros de equipe no draft de 2018 da NBA, incluindo Atlanta. Traga a juventude, Dallas Luka DoncicCidade de Oklahoma, chá gilgus alexander Denver Michael Porter Jr.. , fontes disseram à ESPN.

Eaton, 23, é elegível para uma extensão de cinco anos, $ 172,5 milhões, com uma escada rolante que pode chegar a $ 207 milhões – um negócio que muitos executivos esperam ser concluído em breve nesta temporada. Mas agora, com o prazo de 18 de outubro para prorrogações de calouros se aproximando, as fontes disseram que as negociações entre o The Suns e os representantes de Ayton diminuíram devido à atual afirmação de propriedade de que Ayton não merece ser incluído naquele grupo de jogadores – e crença. Através da sétima parte imposta pelo seu desempenho e capacidades e pelo mercado.

Sem um acordo, Ayton poderia se tornar um agente livre restrito no próximo verão. Os Suns continuam a igualar os direitos a qualquer papel de apresentação no próximo ano, mas eles correm o risco de criar um nível de acrimônia com Ayton que pode afetar o relacionamento de longa data da equipe com ele e a busca por outro campeonato da Conferência Oeste.

Muito do desenvolvimento e maturidade de Ayton girou em torno do relacionamento e da confiança que ele construiu com o técnico Monty Williams em ambas as temporadas. Isso será testado se Ayton passar a temporada pensando que está entrando em uma agência gratuita restrita.

Eaton prosperou sob Williams, tornando-se a força bidirecional que o Suns imaginou ao ser nomeado o número um três anos atrás.

Se o proprietário do Suns, Robert Sarver, não chegar a um acordo com Ayton antes do prazo, isso certamente levantará questões novamente sobre seu compromisso em construir um competidor sustentável na Conferência Oeste.

Sarver não paga impostos de luxo como proprietário do Suns desde a temporada 2009-10 – uma década inteira antes de a franquia retornar aos playoffs em 2020-21. Há muito questionamentos sobre a decisão de Sarver de substituir o futuro armador do All-Star Joe Johnson em 2010, em vez de estender seu contrato, uma jogada que muitos acreditam ter custado ao Suns um campeonato na era Steve Nash-Amare Stoudemire.

Muitas equipes concorrentes têm no máximo três jogadores na lista. Por exemplo, Denver fez com que Porter se juntasse ao Jogador Mais Valioso da liga Nikola Jokic e guardando Jamal Murray Três limites neste verão. No momento, o sol tem Devin Booker E Chris Paul em contratos máximos.

Os Suns assinaram com Paul para estender o verão, mas ainda não chegaram a um acordo com a Eaton ou outro membro importante de sua escalação. direto em frente Michael Bridges Também elegível para a extensão para iniciantes.

Eaton teve uma média de 14,4 pontos, 10,5 rebotes e 1,2 peças em um jogo em sua terceira temporada na NBA em 2020-21. Entre seus sucessos nos playoffs, de acordo com estatísticas e dados de informações da ESPN, seu percentual de 66% de field goal após a temporada foi o maior da história da NBA. Ele atirou pelo menos 50% em 17 playoffs consecutivos, perdendo apenas para Shaquille O’Neal (2006) pela mais longa sequência de pós-temporada na história da liga.

Ayton foi nomeado MVP nas finais da NBA Giannis Antikonmo Para 53% eles atiraram como o principal zagueiro nas finais, enquanto o Antetokounmpo atirou 70% contra o resto do Suns.

A parceria entre Ayton e Paul foi uma das mais produtivas da liga na temporada passada, ajudando Paul com 143 cestas de Ayton. Apenas Golden State Steve Curry E Draymond Green Era mais como um grupo.