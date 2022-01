Fones de ouvido Sony WH-XB910N ANC Aproveite 49% de desconto nas vendas da Amazon por um dia

Todos os produtos recomendados pelo Engadget são escolhidos a dedo por nossa equipe editorial, independentemente da matriz. Algumas de nossas histórias incluem links de afiliados. Se você comprar algo através de um desses links, podemos ganhar uma comissão de afiliado.

Para quem procura fones de ouvido ANC sem fio a um preço acessível, WH-XB910N da Sony Deve estar em primeiro plano. Se você já conferiu, é hora de comprar como está À venda na Amazon por apenas $ 128, um desconto total de 49% do preço normal de US$ 250.

Compre fones de ouvido Sony WH-XB910N da Amazon – $ 128

Os fones de ouvido WH-XB910N não chegam a US $ 350, carro-chefe da Sony Fones de ouvido WH-1000XM4, mas ainda oferece excelente qualidade de som enquanto soa muito bem. Você obtém médios e agudos claros, graves poderosos e Sony Áudio de realidade 360 Som surround, disponível em músicas selecionadas com Deezer, Tidal, Amazon Music HD e outros serviços de streaming. O Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) funciona bem, no entanto, novamente, não chega à marca do WH-1000XM4 (que é quase três vezes o preço).

Os fones de ouvido WH-XB910N são ótimos para trabalhar em casa, graças à “captação de áudio precisa” que amplifica sua voz nas chamadas. Ele também oferece controles integrados e um modo de som ambiente para que você possa entender melhor seu ambiente. Ele dura mais de um dia graças à duração da bateria de 30 horas e você pode obter mais 4,5 horas com uma carga rápida de 10 minutos.

O preço de US $ 128 é um dos melhores que já vimos, com um preço de banana de mais de US $ 138 disponível durante os feriados ano passado. Não há muitos outros modelos que possam vencê-lo a esse preço, então aja rápido antes que acabe.

