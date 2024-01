Fones de ouvido com cancelamento de ruído podem ajudar pessoas com TDAH?

Alguém usando fones de ouvido. -X/adicionar

Alguns indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) podem se beneficiar do uso de fones de ouvido com cancelamento de ruído, de acordo com especialistas e profissionais médicos.

Aqueles com TDAH muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em ambientes barulhentos, como escritórios compartilhados.

O som de um telefone tocando, colegas de trabalho iniciando uma conversa ou até mesmo o som de alguém próximo fazendo café podem ser considerados distrações.

“Muitos indivíduos com TDAH têm dificuldade em filtrar sons estranhos”, disse Justin Buder, Ph.D., psicólogo de Boca Raton, Flórida. saúde.

“Alguém que não tem TDAH pode não [notice] Ele explicou que há um som simples de fundo – como o som de uma impressora desligando – mas uma pessoa com TDAH pode se concentrar nele. “Portanto, em ambientes com diferentes ruídos que vão e vêm, pode ser difícil manter o foco.”

Por esse motivo, indivíduos com TDAH podem achar útil experimentar fones de ouvido com cancelamento de ruído no trabalho ou em outros ambientes que exijam concentração.

“Embora o TDAH varie de pessoa para pessoa, distrair-se facilmente com o ruído pode fazer parte dos sintomas de uma pessoa”, disse Kendra Mathis, Ph.D., psicóloga da Cleveland Clinic. saúde.

“Se o ruído externo é uma distração, poder reduzi-lo com fones de ouvido com cancelamento de ruído pode ser útil”, disse ela.