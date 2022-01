Foguete SpaceX fora de controle em rota de colisão com a lua | SpaceX

UMA SpaceX Rocket está em rota de colisão com a lua depois de passar quase sete anos voando pelo espaço, dizem especialistas.

O impulsionador foi Originalmente lançado da Flórida em fevereiro de 2015 como parte de uma missão interplanetária para enviar um satélite meteorológico espacial em uma jornada de um milhão de milhas.

Mas depois de uma longa queima de seus motores e enviando os NOAAs Deep Espaço Observatório do Clima a caminho do chamado ponto de Lagrange – uma posição neutra em gravidade quatro vezes mais longe que a lua e em linha direta com o sol – o segundo estágio do foguete ficou abandonado.

Nesta fase, era alto o suficiente para que ela não tivesse combustível suficiente para retornar à atmosfera da Terra, mas também “faltou energia para escapar da gravidade do sistema Terra-Lua”, explicou o meteorologista Eric Berger em um post recente no Ars Technica.

“Portanto, segue uma órbita um tanto caótica desde fevereiro de 2015”, acrescentou Berger.

Observadores do espaço acreditam que o foguete – cerca de quatro toneladas métricas de “lixo espacial” – está a caminho de cruzar com a lua a uma velocidade de cerca de 2,58 km/s em questão de semanas.

Bill Gray, que escreve software para rastrear objetos próximos da Terra, asteróides, planetas menores e cometas, disse que o estágio superior do Falcon 9 provavelmente atingirá o lado mais distante da lua, perto do equador, em 4 de março.

O analista de dados disse em um blog recente publicar que o objeto “fez um sobrevoo lunar próximo em 5 de janeiro”, mas causará “um certo impacto em 4 de março”.

“Este é o primeiro caso não intencional [of space junk hitting the moon] do qual estou ciente”, acrescentou Gray.

O local exato em que o foguete atingirá permanece desconhecido devido ao efeito imprevisível da luz solar “empurrando” o foguete e “ambiguidade na medição dos períodos de rotação” que podem alterar ligeiramente sua órbita.

“Esses efeitos imprevisíveis são muito pequenos. Mas eles se acumularão entre agora e 4 de março”, escreveu Gray, acrescentando que eram necessárias mais observações para refinar o tempo e a localização precisos do impacto.

Quanto à possibilidade de a colisão ser vista da Terra, Gray diz que provavelmente passará despercebida.

“A maior parte da lua está no caminho e, mesmo que estivesse do lado mais próximo, o impacto ocorre alguns dias após a Lua Nova.”

Jonathan McDowell, astrofísico da Universidade de Harvard, escreveu que o impacto estava previsto para 4 de março, mas “não era grande coisa”.

Para aqueles que perguntam: sim, um velho segundo estágio do Falcon 9 deixado em órbita alta em 2015 vai atingir a lua em 4 de março. É interessante, mas não é grande coisa. — Jonathan McDowell (@planet4589) 25 de janeiro de 2022

Crescimento, os entusiastas do espaço acreditam que o impacto pode fornecer dados valiosos.

Berger acredita que o evento permitirá a observação de material subterrâneo ejetado pelo ataque do foguete, enquanto Gray diz que está “torcendo para um impacto lunar”.

“Já sabemos o que acontece quando o lixo atinge a Terra; Não há muito o que aprender com isso”, disse ele.