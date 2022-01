Foguete Atlas V lança dois satélites de observação para a Força Espacial dos EUA

O poderoso foguete Atlas V da United Launch Alliance (ULA) lançou dois satélites “Neighborhood Watch” da Força Espacial dos EUA na sexta-feira (21 de janeiro).

a Atlas V Ele decolou da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 14h EDT (1900 GMT) de sexta-feira, carregando dois satélites idênticos do Programa de Conscientização das Condições Espaciais Geossíncronas (GSSAP) em órbita.

Se tudo correr conforme o planejado, o foguete implantará os dois satélites cerca de seis horas e 45 minutos após o lançamento. Em seguida, a nave GSSAP seguirá para seu destino final, uma órbita síncrona próxima à Terra a cerca de 22.300 milhas (36.000 quilômetros) acima do equador.

Um foguete Atlas V da United Launch Alliance lançou dois satélites do Programa de Consciência Situacional Geossíncrona da Força Espacial dos EUA em 21 de janeiro de 2022. (Crédito da imagem: ULA)

Os satélites são a quinta e sexta espaçonaves GSSAP a fazer o voo. A ULA lançou seus primeiros quatro voos em dois voos diferentes, um em 2014 e outro em 2016. Ambas as missões anteriores usaram mísseis médios Delta IV, que foram desativados em 2019.

Os satélites GSSAP ajudam o Comando Espacial dos EUA a monitorar o tráfego em órbita geossíncrona , onde a velocidade orbital do satélite corresponde à velocidade de rotação da Terra. Este é um lugar valioso para o clima, comunicações e satélites de observação, porque as naves espaciais estão constantemente “pairando” sobre o mesmo ponto do planeta (mesma longitude, pelo menos).

Os satélites GSSAP “fornecem serviços de monitoramento de vizinhança em órbita geossíncrona (GEO), melhorando a segurança de voo para todas as nações espaciais que operam nessa órbita”, representantes da ULA Escrito na descrição da tarefa .

“O aumento do conhecimento da localização de satélites a essa distância melhora a capacidade de alertar o proprietário/operador da espaçonave se outro objeto se aproximar e criar uma situação perigosa”, acrescentaram. “Os dados do GSSAP contribuirão de forma única para previsões orbitais precisas e oportunas, aprimorando nosso conhecimento do ambiente geossíncrono e permitindo maior segurança de voo espacial, incluindo a prevenção de colisões por satélite”.

O voo de sexta-feira foi o primeiro de uma aeronave Atlas V na configuração 511 – que possui uma escotilha de carga útil de 5 metros (16,5 pés) de largura, um estágio superior Centaur monomotor e um foguete sólido montado na lateral do o foguete.

Na descrição da missão, representantes da ULA escreveram que o 511 era a única variante do Atlas V que ainda não havia voado. Eles acrescentaram que um primo próximo desta versão – o 411, que possui uma carga útil de 4 m (13,2 pés) de largura – voou meia dúzia de vezes.

Nota do editor: Esta história foi atualizada às 14h30 EST de 21 de janeiro com a notícia de uma decolagem bem-sucedida.