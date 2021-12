Fique 3 noites em Portugal através do Parque Vila Vida e ganhe

Quer você escolha ir para o auge do sol de verão ou roubar um pouco do calor do inverno do frio clima britânico, relaxe Algarve Isso sempre seria uma boa ideia. Agora que voltámos a viajar, oferecemos-lhe a oportunidade de ficar três noites no Vila Vita Park Resort & Spa, um dos mais elegantes hotéis de Portugal. Você e um hóspede serão acomodados em acomodações em ruínas que incluem café da manhã diário, jantar em um dos restaurantes do hotel e uma experiência sazonal.

Os presentes incluem voos para você e um voo de retorno de um convidado do Reino Unido para o Faraó, portanto, você precisa cuidar da sua mala (e do cheque) antes da partida. Controles do governo, Claro). Na chegada, um traslado do aeroporto irá encontrá-lo e levá-lo ao hotel, que é formado por pequenas vilas de pescadores com falésias baixas e dunas de areia secretas.

Um dos melhores pacotes do hotel estará preparado para a sua visita. Cada um tem uma vista espetacular da praia ou jardins exuberantes e interiores modernos e minimalistas com um pouco de talento local; Você encontrará pequenos detalhes como azulejos portugueses, obras de arte locais e decorações coloridas em estilo mourisco que criam um lugar aconchegante e elegante para relaxar.

Toda a sua pousada vai, de facto, ficar preguiçosa na piscina com um bom livro, focando-se em dividir e explorar o melhor do Algarve, seja a passear numa das belas praias locais, ou a fazer um passeio de um dia. Descubra a praia e cidades vizinhas. Para além do pequeno-almoço diário, a sua estadia inclui uma ida a um dos restaurantes do hotel (sete e quatro fora do resort) para jantar, onde poderá encontrar uma grande variedade de cozinha mourisca. Carnes grelhadas inspiradas, sushi japonês, pequenos pratos portugueses e pratos bávaros; Algo que é comum a todos os cardápios é o foco em ingredientes frescos e locais, inclusive os frutos do mar conhecidos na região.

Você também terá a oportunidade de experimentar uma das atividades organizadas pelo hotel, cada uma das quais oferece uma visão única da história e cultura local da região – ou cria uma grande lembrança de férias. Talvez possa explorar as grutas marinhas de barco, tratar-se no spa ou saborear um vinho na espaçosa adega do Parque Vila Vita; Com mais de 1.200 à sua escolha, esta é a maior adega privada de Portugal e os Samilianos terão o prazer de o apresentar nas suas antiguidades favoritas.

A competição termina na quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Sujeito à disponibilidade de presentes.

Para ter uma chance de ganhar, responda à seguinte pergunta:

Qual é o nome do restaurante da Vila Vita que tem duas estrelas Michelin?

Para uma pista, leia nosso artigo Melhores restaurantes de praia em Alcarway