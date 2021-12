Finale COVID-Stricken 2021 de Tom Hanks e Tina Fey Rescue SNL

A situação estava no estúdio 8H de 30 Rock líquido suspeito.

Por volta das 15h de sábado Ônibus de nova iorqueVocê mencionou que houve um surto de COVID de algum tipo entre Saturday Night Live elenco, com “definido de dentro” Diz O jornal “disse que ‘quatro atores’ testaram positivo para coronavírus – e chamou ‘três outros’ porque agora estão com ‘medo’ de ir aos estúdios da NBC no 30 Rockefeller Center, onde o programa semanal de esquetes está sendo filmado no centro da cidade”.

SNL depois disso anunciar Que não haveria “público ao vivo” e que o show de comédia operasse com “elenco e equipe limitados” devido à variante do Omicron destruindo a cidade de Nova York, resultando em um número recorde de casos COVID diários (9822 – em comparação com cerca de 900 por dia no início de novembro).

Se isso não bastasse, o convidado musical desta noite Charli XCX livros Que ela foi informada por volta das 15h00 – quando Correspondência A história foi lançada – que “sua parte no show não seria capaz de avançar para a segurança de todos” e deveria ser cancelada.

Isso tudo levanta a questão: Lorne Michaels, que ainda supervisiona todos os aspectos do show, não tem 77 anos? Não deveríamos proteger nosso atraente e recém-coroado Paul Rudd? Ela é responsável por SNL para acontecer? No entanto, eles persistiram.

O episódio final da temporada 47 de 2021 começou com um monólogo pré-gravado por Tom Hanks, que subiu ao palco em seu smoking do Five-Timers Club – um clube fundado por Hanks, a primeira pessoa a apresentá-lo SNL cinco vezes.

“Obrigado, sou Tom Hanks. Obrigado, membros sobreviventes da tripulação”, ele começou. “Esta noite, todos em Saturday Night Live Eu planejava fazer nosso grande show de Natal e apresentar um novo membro ao nosso clube Five-Timers, mas COVID veio no início deste ano. Portanto, por segurança, não temos público e mandamos nossa equipe e a maior parte de nossa tripulação para casa. Mas eu vim da Califórnia. Se você pensou que eu voaria 3000 milhas e não apareceria na TV, bem, você tem outra ideia em breve! ”

ele Então traga Tina Fey, outro membro do Five-Timers Club. “Sabe, eu comecei o Five-Timers Club”, ela mostrou a Hanks, ao que Fey respondeu: “Oh, você começou o COVID?”

Então os dois – com a ajuda do membro mais antigo do SNL de todos os tempos, Kenan Thompson – introduziram Rudd no Clube dos Cinco Temporizadores.

“Olha isso, é lindo!” Rod gritou do paletó.

Em seguida, veio uma mensagem em vídeo de Steve Martin – Rudd o identificou por engano como Hanks, enquanto o criticava Apenas os assassinatos no prédio Ele estrelou três vezes em Martin Short for Being Just a Timer – seguido por esquetes “gravados no início da semana” junto com alguns velhos favoritos.

Assim parece SNL Afinal, não aconteceu. De alguma forma.

