Final Fantasy 7 Rebirth confirma como pronunciar Cait Sith

Final Fantasy VII Renascimentocom lançamento previsto para 29 de fevereiro, será apresentado Kate Sithum membro do grupo que se parece com um gato do original Final Fantasy VIISua introdução correta está em refazer calendário. Passaremos muito tempo cara a cara com nosso amigo felino na Parte 2, mas é claro que isso significa que as pessoas dirão o nome dele, então… Novo nascimento Você terá que lidar com um debate de longa data entre os fãs sobre como pronunciar “Cait Sith”. Agora, a Square Enix finalmente revelou a pronúncia do nome Final Fantasy VII RenascimentoIsso causa alguns sentimentos confusos entre os fãs.

Não joguei Final Fantasy XVI corretamente, e tudo bem

Embora o cenário seja claramente diferente, o nome Cait Sith se origina de uma criatura da mitologia celta. Mas muitos fãs não perceberam que quando conheceram o personagem original Final Fantasy VII, que não tinha dublagem. Como tal, grandes segmentos da sociedade pronunciam o seu nome da forma como soa, mas soa como tal. Final Fantasy VII Renascimento Ele assume uma postura dura. A Square Enix apresentou um Postado no Twitter (agora conhecido como

pedido antecipado Final Fantasy VII Renascimento: Amazonas | Melhor compra | GameStop

A resposta a este anúncio foi mista, como você pode ver nas respostas ao tweet da Square Enix. Para alguns jogadores, isso confirma a forma como pronunciam o nome de Cait Sith há mais de 20 anos. Outros argumentam que isto apaga a história real do termo, que está inserida numa cultura e folclore completamente diferentes. A pronúncia japonesa é muito mais próxima do gaélico original, mas as áreas de língua inglesa terão uma pronúncia mais inglesa. Em teoria, a decisão da Square Enix poderia ter encerrado uma controvérsia de décadas, mas em vez disso parece ter adicionado mais lenha à fogueira.

mesmo quando Final Fantasy VII O universo estendido funciona Como o A chegada das crianças filme Ele deu vozes aos personagens, e eles frequentemente falavam sobre o nome de Kit Sith em vez de pronunciá-lo. em Hino de Cerberus: Final Fantasy VIICid pronuncia Cait Sith como “Kate”, mas como este foi um jogo derivado, muitos fãs provavelmente nunca ouviram essa troca antes. Aqui está um clipe da cena. A eliminação do nome ocorre na marca de 40 segundos:

Square Enix/MyPons

Debates de pronúncia em Fantasia final Nada de novo, especialmente em termos de nomes de personagens e conceitos sobre os quais a maioria das pessoas teria lido nos primeiros dias da franquia, antes de 2000. Final Fantasy X Ela deu vozes aos seus personagens. Mesmo esse jogo ainda sofre com um debate acalorado sobre como pronunciar o nome de seu herói, porque você pode renomear Tidus como quiser e o diálogo é cuidadosamente escrito para que seu nome nunca seja dito em voz alta. Jogos derivados posteriores, por exemplo Dissídia Franquia e Corações do Reino Pronuncie o nome dele “T-Dose”, mas mesmo Corações do Reino II Eu confundi o problema chamando-o de “Tide-us”.

Final Fantasy XVI Eu também encontrei isso com o protagonista Clive pronunciando a string de invocação do Ifrit como “If-reet”, em vez de “Eef-rit” em algumas iterações anteriores. Basicamente, Fantasia final Os fãs têm trabalhado com informações inconsistentes em diversas frentes, e Cait Sith é apenas um dos poucos exemplos.

Embora possamos debater como dizer “Cait Sith” o dia todo, uma coisa em que podemos concordar unanimemente é que Andrea Rodia é a melhor personagem do filme Final Fantasy VII SubgruposEstou certo?

pedido antecipado Final Fantasy VII Renascimento: Amazonas | Melhor compra | GameStop

.