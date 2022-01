Ficou confuso após resultados de testes incorretos

Durante a época festiva, o número de testes realizados aumentou drasticamente. No entanto, aqueles que receberam resultados falsos positivos, embora não tenham sido afetados pela doença Govt-19, acharam muito difícil retornar às suas vidas normais.

Quando o teste positivo não é realmente positivo, a vida das pessoas pode ser interrompida, especialmente se houver encontros importantes nos próximos dias. A maioria dos moradores que se encontram em situação semelhante critica os órgãos de saúde por não dar uma resposta adequada. De fato, muitos que receberam resultados falsos positivos com testes rápidos de antígeno Govt-19 acabaram sendo negativos, esperando muito tempo para que fossem “destruídos”, mesmo que não estivessem infectados.

Verdade falsa

Este é o caso de Vanessa, ela estava bem sem nenhum sintoma, e sua avó – que estava planejando viajar – foi a uma clínica para fazer o teste. Ela ficou chocada quando o resultado deu positivo, pois não havia contatos perigosos e estava tudo bem.

O hospital realizou outro teste para confirmar que ela tinha uma infecção e manteve um resultado positivo. Segundo Vanessa, foi o primeiro erro que cometeram porque “a enfermeira não fez o seu trabalho direito – depois do primeiro teste positivo da minha avó, ela deveria ter feito um teste de PCR, mas fez outro teste de antígeno”.

Após esses dois testes positivos, toda a família (Vanessa, sua avó e seu avô) foram automaticamente isoladas. Dois dias depois, eles testaram PCR, que foi negativo para os três. No entanto, eles confirmaram a suspeita – ambos os testes de antígeno tiveram resultados errôneos.

Apesar da boa notícia, eles foram deixados em paz, pois não houve resposta do SNS 24. “Como não nos ligaram de volta, liguei para o SNS 24. Embora os nossos testes não fossem inválidos e o PCR negativo, ainda tivemos que enfrentar 14 dias de isolamento. Então, depois de um tempo, um médico ligou com uma opinião diferente. Então outro médico disse que ele estava no comando e que era um falso positivo. Além disso, ele nos expulsou do sistema.

No entanto, esta situação teve consequências infelizes para a vida de Vanessa. Por estar presa em casa, faltou à entrevista de emprego devido ao tempo que teve que esperar o laudo do médico para voltar à vida normal. “Afinal, os maiores obstáculos que encontrei são do SNS24 porque eles não sabem como lidar com a situação e não têm informações suficientes para fornecê-los”.

Voos perdidos

Mas Vanessa não está sozinha. Na semana passada, um cidadão americano que tentava regressar aos Estados Unidos foi detido durante um teste positivo numa farmácia do Olho. O seu pai falou com os moradores do Algarve Portugal Notícias, Lamenta a falta de resposta das autoridades de saúde em Portugal.

“Ele testou o Covit-19 porque estava planejando voar – não tinha sintomas de Covit-19 e não teve contato com a vítima. O teste foi feito e algumas horas depois a farmácia nos enviou um e-mail com resultado negativo, mas 10 minutos depois, ele recebeu outro e-mail com um resultado positivo” Os fez pensar que deveria ser.

Ele então nos disse que havia enviado um e-mail para a farmácia dizendo que não entendia o que estava acontecendo, ao qual eles responderam que haviam feito algo errado, mas prometeram que o resultado seria positivo.. Notícias de Portugal Entrando em contato com a equipe da farmácia, ele disse que o resultado do teste foi positivo. No entanto, a maioria dos testes acabou sendo negativa, levando a uma equipe de “memória muscular” a cometer um pequeno erro que após alguns minutos se desculpou e o corrigiu.

Depois disso, no entanto, eles adquiriram vários autotestes, mas todos foram negativos. “Trata-se de um falso positivo óbvio. Liguei para a farmácia para saber o que fazer a seguir. Liguei para o SNS n.º 24 e disseram-me para ir ao Centro de Saúde do Olho no dia seguinte, mas estava completamente cheio e tivemos de depois voltamos no domingo (ele perdeu o voo entretanto) Embora o meu filho tenha sido enviado pelo SNS 24, fomos atendidos por um médico que não sabia porque chegámos.

No geral, ele testou PCR e os resultados foram (como eles esperavam) negativos. No entanto, mais de sete dias depois, o jovem ainda não tinha sua “declaração de alta” e o documento afirmava que ele não tinha Covit-19 e não precisava ser isolado. Na época, eles não podiam falar com os médicos que tinham que dar o aviso que ele precisava. “Organização é um sonho”, disseram eles.

SNS quebrou 24 recordes

Aliás, a 12 de janeiro, a ministra da Saúde Marta Demido reconheceu que o fiscal SNS24 estava a ter dificuldades em dar uma resposta satisfatória. No entanto, desde o início do ano, o SNS24 já recebeu mais de 850 mil ligações, o que, na sua opinião, “mostra que ajuda muito”.

Notícias de Portugal Tentámos contactar a Direção de Saúde, mas não tivemos resposta quando fomos à imprensa.