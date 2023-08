Festival Waking Life de Portugal angaria fundos após perda de 400 mil euros · Notícias ⟋ RA

vida desperta

de portugalO evento deste ano está a angariar fundos depois de perder 400.000 euros. O festival, sediado no Crado, no norte alentejano, quer compensar as perdas com donativos e pré-venda de bilhetes para a edição de 2024, marcada para 19 a 24 de junho. AMais tarde, os organizadores disseram que seriam “roubados politicamente” sem essa ajuda. A meta é arrecadar o dinheiro até 21 de setembro. Dois terços da meta já foram alcançados, mas o coprodutor do evento, Evan March, diz que ainda há um longo caminho a percorrer. “Temos muita ênfase em provar que podemos continuar a fazer o que fazemos sem patrocínio corporativo”, disse ele.. “É por isso que todas as mãos estão no convés neste momento.” Waking Life é o mais recente demonstrativo financeiro , publicado a par do lançamento do apelo, revelou que o festival tem uma dívida de 662.347€ desde o seu lançamento em 2017. Os custos de fabricação e os custos com pessoal aumentaram 55% e 74%, respectivamente, desde 2019. Algumas operações quase triplicaram os custos em relação a 2019. É por isso que March disse “nós mesmos começaremos a executar mais atividades geradoras de receita”. Waking Life empatou em 2022 com receita de 2.283 vendas de ingressos em 2020 e um subsídio do governo de € 126.703 da Comissão Nacional de Turismo de Portugal. Este é o primeiro ano em que os organizadores finalmente conseguem pagar os membros da equipe, a maioria dos quais voluntários em edições anteriores. Mas os custos mais altos e a queda nas vendas de ingressos significaram que a receita caiu € 193.000 este ano. March disse que os pedidos de doações e empréstimos estão sendo revisados ​​para pagamentos sobrepostos neste ano. “É um divisor de águas que reúne todos como uma comunidade para resolver isso – está no modo”, acrescentou. Consciência ambiental O festival gastou cerca de 80 mil euros do orçamento deste ano num projeto de requalificação do solo que visa diversificar o ambiente e reduzir o risco de incêndios florestais. “O objetivo é torná-lo cada vez mais sustentável”, disse March. “E para sustentar uma operação baseada em algo em que acreditamos à medida que avançamos em um clima desafiador.” Artistas como William Basinski, Ski Mask, Nathalie Ceres, Steffi e DMX Crew tocaram no Waking Life no início deste ano.

