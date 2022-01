Festival da Cano 2022: Ouça 20 músicas a competir para representar Portugal na Eurovisão

Desde o seu renascimento em 2017, Festival da Canção – Escolha Nacional de Portugal para a Eurovisão – Fornece uma representação precisa da qualidade da música e da cena musical portuguesa. Hoje, a emissora RTP faz mais uma declaração ousada revelando todos os artistas e músicas que concorrem para representar a nação ibérica no Eurovision 2022.

A conferência de imprensa digital não existe mais! Enquanto a epidemia varria todos os cantos da Europa, a imprensa se reunia LAV – Lisboa Ao Vivo Para apresentar 20 ações Compete num dos festivais de música mais antigos da Europa. Claro que todos os regulamentos do COVID-19 foram cumpridos. As ações confirmadas incluem Ária, Chiro E bicha do fado

Em novembro, foi anunciada a lista de 20 compositores para a competição deste ano. Dezesseis pessoas foram convidadas pela RTP para criar o registro e quatro foram selecionadas através de uma chamada aberta. Alguns vão cantar suas próprias músicas, enquanto outros escreveram para um artista diferente.

Todas as ações foram atribuídas a um nas semifinais. A equipe de produção definirá então a sequência de execução do show.

Os apresentadores do programa também foram confirmados. O Primeira semifinal Apresentado por Sónia Araújo e Jorge Gabriel. O A segunda parte Apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato. Grande Painal O Eurovision 2018 será apresentado pela apresentadora Philomina Cautella e The Voice pelo apresentador português Vasco Palmeirim. A anfitriã do tapete azul do Eurovision 2018, Inês Lopes Gonçalves, será a responsável pela sala verde.

As semifinais do Festival da Canção 2022 acontecem nos dias 5 e 7 de março. A final será realizada no dia 12 de março. Todos os eventos terão lugar na sede da RTP em Lisboa.

Festival da Conso 2021 – Insumos concorrentes

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Primeira semifinal

Ária “Por que”

Pizza de Fado “Pequenas Pessoas”

FF “Como é bom esperar por alguém”

Diana Castro “Beco do Gengibre”

Kumbani Alcázara “Minha Praia”

Medula “Sinto sua falta, sinto sua falta”

Norton “Esperança”

Sr. Motorista “Sol Vazio”

Quatro e meia “amanhã”

Trincheiras e Astronautas “Odyssey”

A segunda semifinal

Miles “corpo de mulher”

Plassey “no fim do mar”

Cubida “Uma mensagem sua”

Bongo & Tristani “Dégra.Dê”

Jonas “Extremidade Solta”

Azeitonas “Cante uma voz”

Inês Homem de Melo “Fome de Viagem”

Pepperoni Fashion “Código 30”

Vampiro subaquático “ao meu lado”

Ciro “Ainda temos um ao outro”

Festival da Canção 2022 – Regras

O sistema de votação 50/50 está de volta, mas com formas diferentes para as semifinais e final. O júri único e a votação da televisão pública decidirão quais músicas avançam para as finais. Se um equilíbrio for alcançado, o painel de arbitragem profissional decidirá quais devem seguir em frente.

Na Grande Final, os resultados serão divididos por jurados televisionados e sete regionais. Se este sistema for equilibrado, apenas os televisivos vencerão.

O que você acha? Qual música você acha que pode vencer a final nacional? Quem Portugal deve enviar para Itália? Conte-nos o que pensa abaixo!

Leia mais notícias da Eurovisão 2022 em Portugal aqui