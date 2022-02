Férias em Portugal: Por que o resort de golfe de Vale do Lobo no Algarve é um buraco em um

As famílias vão relaxar na praia de areia do resort, de frente para o Atlântico

O almoço foi a pleno vapor na esplanada do U&Co, um restaurante na Praça, uma praça à beira-mar no resort português de Vale do Lobo. Então o pânico explodiu.

Uma tempestade de repente soprou do Atlântico. Respingos de chuva forte encharcaram os clientes enquanto eles pegavam os pratos e corriam para se abrigar.

Fiquei onde estava, notando brevemente a cor bonita do mar. Minha mente estava em outro lugar. Eu estava pensando em golfe.

Tee time: O espetacular campo de golfe de Vale do Lobo. ‘A maioria dos hóspedes eram britânicos e a maioria eram golfistas’, diz Mark sobre o resort

O golfe é como o sarampo, observou certa vez o escritor PG Wodehouse: “Deve ser apanhado jovem, pois, se adiado para anos mais maduros, os resultados podem ser graves”.

Eu tenho um caso sério de golfe de meia-idade.

A crise veio quando eu passei por um curso nas fronteiras escocesas. No 7º buraco, quando uma tacada de cunha rumava de lado em direção a uma bétula prateada, eu tinha chegado àquela temida escolha que todos os golfistas de lixo temem: ou resolva seu jogo ou comece a pescar.

Foi isso que me trouxe a Vale do Lobo e um encontro com Steve, o Pro Golfer.

Minhas experiências com treinadores de golfe são variadas, mas gostei de Steve imediatamente. Seu sotaque ajudou. Minha família fica na fronteira entre East e West Midlands, e eu conheço um garoto de Coventry quando ouço um.

O resort português fica a apenas 20 minutos de carro de Faro, na foto, a capital do Algarve

Vale do Lobo, a 20 minutos de carro de Faro, é enorme: 1.200 hectares, 1.500 moradias, moradias e apartamentos, uma longa praia de areia.

Há um serviço de transporte gratuito para levá-lo do seu alojamento à praia e ao campo de golfe. A maioria das pessoas aqui aluga vilas e casas – ou possui uma, como John e Jan, de Stratford, que estavam visitando o local que compraram pela primeira vez antes da Covid. Era aquele que parecia um cruzamento entre uma galeria de arte e um palácio presidencial, perguntei a eles. Eles admitiram rindo que o deles era mais humilde.

O resort parece cinco estrelas, mas não é um hotel. Algumas vilas são próprias e alugadas; outros, como o meu, pertencem ao resort. Tinha uma churrasqueira, uma grande cozinha e uma pequena piscina. Mas não há ninguém para carregar sua bolsa de golfe até a porta.

Uma visão panorâmica do resort, que Mark descreve como ‘cinco estrelas’

Há uma grande vantagem, no entanto. É o seu lugar, e se você é um grupo de amigos em uma pausa para jogar golfe ou uma família que quer apenas relaxar em uma praia tranquila e limpa do Atlântico, em breve você se sentirá em casa.

A maioria dos convidados eram britânicos e a maioria eram jogadores de golfe. Após nossa segunda aula, Steve me levou de buggy para uma parte tranquila do curso. Mantive minhas pernas firmes como instruído, meu olho na bola… e joguei como um deus (para três buracos, pelo menos).

Mas observei a regra número um de Steve: não segure o taco com muita força. Em uma escala de um a dez, minha pegada foi nove. Eu precisava relaxar para um três. Assim que relaxei, o taco balançou elegantemente para a bola.

No aeroporto, percebi que a escala de um a dez de Steve era uma boa lição de vida. Eu estava segurando minha bolsa de mão até meus dedos ficarem brancos, então eu relaxei para um três. Meus ombros afrouxaram, minha cabeça clareou – e eu passei pela segurança com um sorriso.