Feito naturalmente, uma campanha internacional de sucesso

“A utilização de matérias-primas vitais e naturais e a utilização de métodos de produção sustentáveis ​​são pautados por fortes compromissos ambientais, mostrando como é o universo das cerca de 20.000 empresas que integram estes clusters , Garante oferta integrada, consistente e única. Estes são os atributos do Made Portugal Naturalmente, a campanha pôde percorrer os quatro cantos do mundo. Diz Luis Castro Henriques, CEO da AICEP.

Apesar da incerteza atual, as empresas portuguesas nos clusters de materiais para casa e de construção conseguiram garantir a sua credibilidade económica, mantendo a aposta na qualidade e na inovação e na capacidade de se redescobrir nos seus produtos. A AICEP tem como objetivo criar uma campanha de marketing que visa garantir uma imagem única em um esforço para melhorar e melhorar a reputação do país. Desenhada para despertar o interesse ao integrar a oferta portuguesa como conceito de lifestyle e intersetorialidade, permite uma visão mais ampla da distribuição, potencia a produtividade e promove uma experiência mais realista para quem procura soluções exclusivas.

Todo o conteúdo da campanha está disponível aqui www.portugalnatural.pt Pode aceder ao directório com mais de 200 empresas portuguesas, estreitar as relações B2B, construir parcerias e negócios internacionais e ativar o contacto direto com as mesmas.

Atualmente Mad IN Portugal Naturalmente A marca é uma referência única que é aceite por todas as associações empresariais representativas de clusters de materiais para casa e construção. Ele viaja ao redor do mundo e é destaque nas principais exposições e feiras internacionais.

A AICEP Portugal Global – Sociedade Portuguesa de Comércio e Investimento é uma empresa pública que promove o investimento industrial, o crescimento das exportações e a internacionalização das empresas portuguesas e da economia através das suas empresas. Portugal E uma rede Representantes Em mais de 50 países.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1630158/Made_in_Portugal.jpg

Criou a fonte Portugal

Para mais informações: Para mais informações: Empresa Portuguesa de Comércio e Investimento: [email protected]; Sonia Serdera, [email protected], +351 967 843 516; Prêmio Philip, [email protected], +351 924 139 483