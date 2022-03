Fechamento da MLB: MLBPA faz primeira proposta desde que os jogos foram cancelados, mostrando ‘retirada’ da liga

A Major League Baseball e a MLB Players Association se reuniram por mais de 90 minutos no domingo. A reunião incluiu a apresentação de uma proposta pela MLBPA, a primeira desde que o comissário da MLB Rob Manfred descartou as duas primeiras séries da programação de 2022 na semana passada, já que o desligamento imposto pelo proprietário durou até o terceiro mês e se tornou o primeiro na história da liga a renunciar ao sistema regular. estação.

Talvez o desenvolvimento mais notável na proposta do sindicato tenha sido sua disposição de dar a Manfred e à Liga a capacidade de implementar três mudanças de campo com apenas 45 dias de antecedência, De acordo com Ivan Drillic do Atlético. (Atualmente, a liga deve notificá-la com um ano de antecedência sobre tais mudanças.) Essas três exceções incluem o ajuste do relógio do estádio, regras maiores e restrições de turno. As mudanças nas regras não poderão entrar em vigor até o próximo ano ou entrar na temporada de 2023.

E Jesse Rogers, da ESPN, disse no domingo que a liga queria “Estabeleça um relógio de estádio de 14 segundos com bases vazias e um temporizador de 19 segundos com corredores”, como forma de melhorar a velocidade entre os estádios.

Abaixo está um resumo do restante da proposta da MLBPA, Para cada broca:

O sindicato reduziu seu pedido de bônus pré-arbitragem, de US$ 85 milhões para US$ 80 milhões. Os proprietários propuseram anteriormente um fundo central de US$ 30 milhões, o que significa que a diferença ainda é grande, de US$ 50 milhões.

O sindicato não dispensou nenhuma base para seu pedido de que o imposto sobre o saldo competitivo começasse em US$ 238 milhões e crescesse para US$ 263 milhões. A liga enfrentou um limite de CBT começando em US$ 220 milhões e subindo lentamente para US$ 230 milhões. Indiscutivelmente, esta foi a questão do botão mais importante nas negociaçõesE a Quatro proprietários supostamente votaram contra a proposta com base apenas no limite de CBT.

O sindicato também não tomou nenhuma providência em relação à sua demanda por um salário mínimo acima de US$ 725.000 com aumentos anuais de US$ 20.000. A liga ofereceu um mínimo de $ 700.000 com incrementos anuais de $ 10.000.

A federação quer um projeto de sorteio para determinar as seis principais escolhas a cada verão, como forma de conter o comportamento anticompetitivo. A liga quer que esta loteria cubra apenas as cinco principais escolhas.

Drillish acrescentou que o sindicato agora está bem com “outras penalidades relacionadas ao CBP” se a “compensação de escolha direta” desaparecer. Além disso, o sindicato continua a promover “algumas mudanças na divisão de receitas”, embora a universidade não tenha se mostrado disposta a participar dessas mudanças ao longo do processo de negociação.

A MLB nunca saiu eufórica. Através da Associated Press:

“Esperávamos ver um movimento em nossa direção para nos dar flexibilidade adicional e concluir um acordo rapidamente”, disse o porta-voz da MLB, Glenn Caplin. “A Associação de Jogadores optou por nos retornar com uma proposta pior do que na segunda-feira à noite e não foi projetada para levar o processo adiante. Em algumas questões, eles até retrocederam. Simplificando, chegamos a um beco sem saída. Vou tentar descobrir como eles respondem, mas nada nessa proposta. Facilita.”

Sem surpresa, a liga não concordou com a caracterização da liga de como as coisas deram errado no domingo.

O sindicato também propôs se reunir novamente na segunda-feira, De acordo com Chelsea Janes do The Washington Post,. Mas isso ainda não é oficial.