Fechamento da MLB: atualizações ao vivo à medida que as negociações da CBA continuam após o prazo da liga adiado para terça-feira ao meio-dia

A Major League Baseball e a MLB Players Association fizeram progressos em direção a um acordo sobre um novo acordo coletivo de trabalho que encerraria a paralisação imposta pelo proprietário após uma maratona de negociações na segunda-feira que durou até as primeiras horas da manhã. A MLB originalmente estabeleceu um prazo de segunda-feira (28 de fevereiro) para chegar a um acordo antes de cancelar as partidas da temporada regular e adiar o dia de abertura de 2022. No entanto, o prazo auto-imposto da liga foi adiado para 17:00 ET terça-feira, De acordo com Jeff Bassan da ESPNOs dois lados continuarão a conversar ao longo do dia.

A MLB e a MLBPA passaram mais de 16 horas no Roger Dean Stadium em Jupiter, Flórida, na segunda-feira, antes de encerrar a noite por volta das 2h30 ET. Tanto progresso foi feito durante as sessões de maratona de segunda-feira/terça-feira de manhã cedo, Ken Rosenthal de The Athletic Os relatórios indicam que houve “claro progresso”, mas que “permanecem lacunas significativas em áreas-chave”.

A MLB iniciou as negociações na segunda-feira informando à MLBPA que estava disposta a perder partidas por um mês e assumiu um tom mais ameaçador, De acordo com Evan Drelish do The Athletic. Vários relatórios disseram, várias horas depois, que os dois lados acabaram concordando em coordenar um suplemento expandido de 12 equipes. No entanto, a questão do limite para o imposto de equilíbrio competitivo (também conhecido como imposto de luxo) – e penalidades por exceder esse limite – está em discussão.

Onde o MLB e o MLBPA ainda estão separados

Imposto de Equilíbrio Competitivo O "imposto de luxo" no beisebol foi um ponto de discórdia nas conversas. Os proprietários gostam de manter o limite de CBT baixo e as penalidades altas, por isso serve como um teto salarial eficaz. A MLBPA está procurando aumentar a linha de fundo para a faixa de US$ 230 milhões, Por Jon Heyman da Rede MLB. Os proprietários querem esse valor mais próximo de US$ 220 milhões.

Salário mínimo : A MLBPA estava pressionando para aumentar o salário mínimo da liga – o mais baixo entre os quatro principais esportes masculinos dos EUA em 2021 em US$ 575.500 – para mais de US$ 700.000 em 2022. A última oferta da MLB foi de US$ 675.000, Para cada broca.

Recompensas totais para os jogadores antes da arbitragem: Outra forma pela qual a federação quer pagar aos jogadores mais jovens é através de um pool de bônus para jogadores premium que ainda não são elegíveis para arbitrar (o que significa que eles têm menos de três anos de serviço). O valor mais recente da MLB para o colecionador de recompensas foi de US $ 25 milhões, para cada homem.

Também foi relatado que assuntos mais triviais como as limitações de transferência defensiva fizeram parte das discussões. Ao todo, houve 13 reuniões presenciais separadas entre os dois lados no centro de treinamento de primavera na segunda-feira. A conclusão é que há um pingo de esperança de que a temporada comece como planejado em 31 de março, mas ainda há trabalho pesado a ser feito na terça-feira, quando as partes se encontrarem novamente.

A CBS Sports forneceu um cronograma de fechamento aqui, mas a versão curta é que os proprietários definiram os bloqueios quando o CBA anterior expirou em 1º de dezembro – exatamente três meses atrás. Eles não eram obrigados a fazê-lo, mas foi descrito como uma manobra defensiva. Então a liga esperou mais de seis semanas para fazer sua primeira proposta. Desde então, os dois lados conduziram uma série de negociações pessoais, com alguns pontos de discórdia importantes, incluindo um imposto de crédito competitivo; Arrecadação de compartilhamento de jogadores elegíveis para o modo Super Two no julgamento; O salário mínimo periódico.

