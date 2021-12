Fazendas híbridas serão instaladas em Lisboa e arredores

“Depois que o Governo entrou e as cadeias de abastecimento foram interrompidas, era difícil conseguir alimentos e dependíamos muito dos produtos locais. A agricultura vertical nos ofereceu a oportunidade de mudar a forma como nos conectamos com os alimentos. Em diferentes setores, era a hora para construir, então nossa jornada começou “, disse Emiliano Gutierrez, CEO. E cofundador da Raiz Farm.

A Rice Farm, uma startup vertical de agricultura em Lisboa, está alicerçada numa visão que vai ajudar a resolver os desafios da ligação água-alimento-energia. Conceito e ambição são uma mistura de perspectivas de todo o mundo. Enquanto trabalhava no setor de energia e desenvolvia soluções para recursos energéticos descentralizados (DERs), Emiliano viu a oportunidade de se aprofundar no alto consumo de energia da eco-agricultura controlada e criar algo mais eficiente para as fazendas e o estágio energético.

Fazenda de conceito

Atualmente, Fazenda de Arroz Busca apoio por meio de uma campanha de crowdfunding para construir sua fazenda conceitual Ele será lançado em junho de 2022. A quinta encontra-se no Beto, o novo coração criativo da velha Lisboa industrial. A fazenda tem uma área de cultivo de 18 m2, Começando com seis barris e expandindo para oito sistemas. Uma vez financiado, o grupo será capaz de cultivar 9.600 plantas por ano para consumidores, restaurantes e o Exército de Salvação.

A fazenda usa barris hidropônicos 3D NFT, com uma média de 144 plantas por sistema. Emiliano explica que elas podem trabalhar com eficiência e facilidade, sem a necessidade de extração completa para pendurar e limpar as raízes livremente sem ficarem presas no sistema.

Os barris Aponix com base giratória são usados ​​para gerar eletricidade, permitindo que a luz em conjunto com o Agrivoltaico aumente a produção de luz. A fazenda é um modelo híbrido entre luz solar natural e LEDs adicionais. No lado do software e da IoT, o farm usa vários sensores, como temperatura, umidade e CO. 2 , Intensidade e espectro de luz, pH, condutividade elétrica e assim por diante.

Os sensores são usados ​​para registrar as condições dentro e fora da fazenda ao usar métodos de aprendizado por reforço para prever estratégias de controle ideais para as plantas.



Vista frontal

“Embora estejamos muito entusiasmados com a implantação da nossa quinta principal nos próximos meses, este é apenas o início da nossa visão de implantar uma rede de quintas distribuídas por todo o Portugal e estabelecer locais que possam enfrentar ameaças à segurança alimentar em todo o mundo”, afirma Emiliano.

Portugal é mais capaz

Segundo Emiliano, Portugal está a crescer em várias dimensões, nomeadamente no seu ecossistema inovador, nas empresas de impacto e nas start-ups de economia circular. A agricultura vertical aumenta a consciência entre consumidores, restaurantes e partes interessadas. “A fome de produtos locais e sustentáveis ​​veio para ficar entre a comunidade portuguesa e internacional de Lisboa e não só.

“Vemos o potencial de mudança do espaço em toda a cidade, decorando os locais e conectando as pessoas à forma como seus alimentos são cultivados. Atualmente, há interesse em uma variedade de culturas que podem ser importadas e produzidas localmente.

Torna-se um lugar importante

À medida que a empresa evolui de sua fase de testes para uma sala de testes, eles se concentram em atender à crescente demanda por proteínas alternativas e culturas mais nutritivas, como tremoço, ervilha e alface. Ao se mudar para aquele local privilegiado, eles cultivarão ervas selecionadas para seus chefs e comunidade, bem como explorarão novas variedades de safras, como tomates e tomates mexicanos com casca.

No futuro, a Raiz Farm pretende criar fazendas autossustentáveis ​​com base em eletricidade e água, ampliando os limites da economia circular e cultivando alimentos em centros urbanos. A equipe tem orgulho de compartilhar a ligação entre a física e os ativos digitais, liderando e se fundindo com um consórcio próximo. Juntos, eles iniciarão uma conversa sobre a tokenização de impacto na agricultura vertical.

Para maiores informações:

Emiliano Gutierrez, CEO e cofundador

emiliano@raiz.farm

Fazenda de arroz

www.raiz.farm