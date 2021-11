Fauci adverte que o tempo está se esgotando para evitar a disseminação ‘perigosa’ de Covid nos EUA | Notícias dos Estados Unidos

O principal conselheiro médico do governo dos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, alertou no domingo que o tempo estava se esgotando para evitar que uma “perigosa” nova onda de infecções por Covid-19 eclodisse nesta temporada de férias que se aproximava.

Casos de coronavírus nos Estados Unidos Está subindo novamente pela primeira vez em semanasE está se aproximando de 100.000 por dia. Especialistas temem que o feriado de Ação de Graças desta semana, para o qual dezenas de milhões de americanos viajam para celebrações internas com a família e amigos, leve a um aumento repentino.

Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que não é tarde para evitar uma deterioração significativa nas taxas de Covid-19 antes do Natal e Ano Novo se o público agora tomar novas medidas para conter o vírus, como na sexta-feira Consentimento para injeções de reforço Para adultos e a última abertura de Vacinas para crianças De 5 a 11 anos.

“Ainda temos cerca de 60 milhões de pessoas neste país elegíveis para vacinação que não são vacinadas, e isso leva a uma dinâmica de vírus na comunidade que não só é perigosa e torna vulneráveis ​​os não vacinados, mas também se espalha nos CNNs Programa Estado da União ”, disse Fauci.

“Temos muitos vírus circulando ao nosso redor. Não dá para fugir dos dados, e os dados mostram que os casos estão começando a aumentar, o que é inesperado quando você entra no inverno. As pessoas começam a entrar mais em casa e sabemos que imunidade diminui com o tempo. “

“O ponto principal é ser vacinado, se você não foi vacinado, e aumentar se você foi vacinado. Como podemos vacinar crianças de cinco a onze anos de idade, comece a vaciná-las agora.” [and] Eles estarão totalmente vacinados quando chegarmos às festas de Natal. ”

Número de americanos viajando para Ação de graças A Federal Transportation Security Administration (TSA) projetou este ano estar perto dos níveis pré-pandêmicos, levantando preocupações em um momento em que o governo Biden tem se esforçado para transmitir sua mensagem de vacinação.

A taxa diária de novos casos aumentou 29% nos últimos 14 dias, Análise do The New York Times aparece, enquanto menos de 60% dos elegíveis foram totalmente vacinados. Enquanto isso, 2021 Estados Unidos O número de mortos do vírus Covid excedeu o número de mortos em 2020De acordo com o Wall Street Journal.

Além disso, os esforços de Joe Biden para melhorar esses números por meio da vacinação obrigatória foram paralisados. Ainda é um requisito comercial para mais de 100 funcionários Banido pelos tribunais Ao passo que em alguns estados os líderes republicanos têm prejudicado o presidente promulgando leis que proíbem especificamente tais autorizações.

Disney, um dos maiores empregadores da Flórida, anunciado no sabado Você não vai mais insistir em vacinar os membros do elenco, depois que o governador, Ron DeSantis, Lei abrangente assinada Na quinta-feira, a ordem de Biden foi rescindida. Em um movimento que muitos consideraram infantil, DeSantis escolheu uma empresa sem personalidade jurídica Comunidade Florida Brandon assinar-“Vamos BrandonUma ofensiva manifestação anti-Biden tornou-se certa nas últimas semanas.

Em uma aparição posterior no domingo no ABC’s This Week, Fauci foi cauteloso sobre as sugestões dos fabricantes de vacinas. Reforços anuais podem ser necessários Para manter a Covid-19 afastada.

“Esperançosamente, e isso é algo que estamos examinando com muito cuidado, a terceira tentativa com mRNA [vaccine] Ele não apenas melhora a sua progressão, mas aumenta a durabilidade, de forma que você não precisa necessariamente dele a cada seis meses ou um ano. “

Esperançosamente, isso a empurra mais. Se isso não acontecer e os dados mostrarem que precisamos dele com mais frequência, nós o faremos. “