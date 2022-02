Família de Bob Saget processa e bloqueia lançamento de registros de óbito – prazo

Bob SagetA viúva Kelly Rizzo e suas três filhas entraram com uma ação na terça-feira contra Orange County, na Flórida, e o escritório do legista, buscando manter certos registros lacrados relacionados à investigação sobre a morte recente do comediante.

“No curso dessas investigações, os réus criaram registros que incluem fotografias, gravações de vídeo e áudio, informações de autópsias legalmente protegidas e todas as outras informações legalmente protegidas”, afirma o processo, de acordo com reportagem da CNN. “Com base em informações e crenças, alguns desses registros retratam graficamente o Sr. Saget, sua aparência ou características, ou partes dele, e foram feitos pelos réus durante as investigações dos réus.”

Hoje, o juiz do Tribunal do Circuito da Flórida, Vincent Chiu, emitiu uma liminar bloqueando a liberação desses registros, ABC News mencionado.

A família era de anunciado pela primeira vez A causa da morte de Saget: traumatismo craniano, provavelmente depois que ele acidentalmente bateu a cabeça e adormeceu. O médico legista confirmou mais tarde que a morte de Saget foi “acidental” e “o resultado de um trauma contuso na cabeça”.

“Os fatos da investigação devem ser tornados públicos, mas este material deve permanecer confidencial por respeito à dignidade do Sr. Saget e sua família”, disse o advogado da família à CNN na quarta-feira. ponto de vista, os direitos de privacidade da família Saget superam qualquer interesse público em divulgar Esta é uma informação sensível.”

Entre as preocupações da família está que “algumas notícias e meios de comunicação fizeram ou planejam enviar solicitações de registros públicos” para detalhes exatos da morte de Saget.