Fabricantes de jatos empurram aviões de carga enquanto a indústria se reúne em Dubai

DUBAI, 13 de novembro (Reuters) – Boeing (banimento) No sábado, ela disse que estava em negociações avançadas para vender uma versão cargueiro de seu jato futurístico 777X, enquanto a Airbus esperava um acordo de cargueiro A350 em breve, já que os gigantes da aviação estão de olho no boom pós-pandêmico do comércio eletrônico.

A Boeing também indicou que está se aproximando do fim dos obstáculos de produção para o 787 Dreamliner, mas reiterou que o momento de qualquer retorno à entrega normal depende de negociações com os reguladores.

“Estamos em discussões muito avançadas com vários clientes. (777X Cargo) parece bom do ponto de vista do projeto e da perspectiva dos requisitos”, disse Ehsan Mounir, vice-presidente sênior de vendas e marketing comercial.

A fabricante de aviões dos EUA está se preparando para lançar o que diz ser o maior e mais capaz novo cargueiro do mundo, enquanto o rival europeu Airbus (AIR.PA) Ela está procurando compradores para uma versão de cargueiro A350 que descreve como mais leve e eficiente.

A Airbus espera anunciar o lançamento do cargueiro A350 “em breve”, disse o diretor comercial Christian Scherer em uma entrevista coletiva na véspera do Dubai Airshow, a primeira reunião significativa da indústria desde o início da pandemia.

“Estou muito satisfeito com a resposta do mercado em todo o mundo e na região para o cargueiro A350”, acrescentou.

Espera-se que o cargueiro 777X seja baseado na versão menor de duas versões da família 777X, conhecida como 777-8.

Esperava-se que ele fosse lançado apenas após a versão para passageiros do 777-8, mas Mounir disse que poderia saltar à frente do 777-8, cujas vendas ficaram aquém da versão principal do 777-9.

Mounir disse que a Boeing está comprometida com os planos de entregar o 777-9 em 2023. O chefe da Emirates Airlines em Dubai, o maior cliente do 777X, criticou fortemente a Boeing pelos atrasos de três anos e pela incerteza sobre as datas de entrega.

A Qatar Airways disse publicamente que está em negociações com a Boeing sobre uma possível compra do cargueiro 777X, enquanto a FedEx (FDX.N) Ele é amplamente visto como outro candidato inicial. Airbus espera fechar negócio de frete do A350 com a Singapore Airlines (SIAL.SI).

O tráfego de cargas aumentou porque os aviões de passageiros que geralmente transportam mercadorias armazenadas foram atrasados ​​devido à pandemia.

Mounir e Scherer, diretores de vendas das duas maiores empresas de aeronaves do mundo, disseram que uma recuperação do mercado está em andamento, embora ainda haja dúvidas sobre a demanda pela maior aeronave de fuselagem larga.

Mounir disse que a Boeing está perto de retomar as entregas de seus 787 Dreamliners, depois de ser suspensa para lidar com defeitos de produção e negociar com reguladores chineses sobre a recertificação do 737 Max na China.

Mas ele enfatizou que a Boeing não se antecipará aos reguladores dos EUA ou da China, que tomam as decisões finais sobre o momento.

O 787 foi afetado por problemas de produção que interromperam as entregas desde maio. Em julho, a Federal Aviation Administration disse que cerca de 787s tinham problemas de qualidade de fabricação.

Analistas dizem que a Boeing continua a trilhar uma linha tênue entre concluir o trabalho que diz ter se identificado no 787, uma fonte alternativa vital de dinheiro para o 737 Max, ainda em recuperação, e deixar a palavra final sobre o cronograma para os reguladores.

A Boeing disse no mês passado que tinha uma “linha de visão limpa” para retomar as entregas, mas que a FAA tomaria a decisão final.

“Continuamos comprometidos em garantir que cada aeronave atenda às nossas rigorosas especificações de engenharia. Conduzimos inspeções e retrabalhos e nos engajamos em discussões detalhadas e transparentes com nossos reguladores, clientes e fornecedores”, disse Mounir à Reuters em um comunicado por e-mail.

“Embora nunca queiramos decepcionar ou atrasar nossos clientes, a qualidade e a segurança sempre vêm em primeiro lugar.”

O 737 MAX foi aprovado pelos principais reguladores ocidentais no final do ano passado, após quase dois anos de aterramento de segurança, mas a China ainda não permitiu que ele retornasse ao serviço.

O órgão regulador da aviação da China disse às companhias aéreas que está convencido de que as mudanças propostas pela Boeing no projeto de seu 737 Max podem resolver os problemas de segurança, um sinal de que está mais perto de suspender a proibição de voos de mais de dois anos. Consulte Mais informação.

Mounir disse a repórteres que a Boeing atenderia às exigências dos reguladores norte-americanos ou internacionais.

