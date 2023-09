Exportações da China caem pelo quarto mês consecutivo

o fundo

Os economistas esperavam que os números do comércio em agosto fossem um pouco piores. Uma pesquisa da Reuters esperava que as exportações caíssem 9,2 por cento em agosto em comparação com o ano anterior, e as importações caíssem 9 por cento. As exportações caíram 14,5% em relação ao ano anterior, em julho.

Muitas empresas multinacionais, especialmente os grandes retalhistas dos EUA, tornaram-se preocupados com a dependência das suas cadeias de abastecimento da China, à medida que as tensões geopolíticas aumentaram nos últimos anos e à medida que as disputas comerciais internacionais se intensificam, especialmente entre os EUA e a China.

As rigorosas medidas de “eliminação da Covid” da China durante a pandemia, especialmente os confinamentos de semanas em Xangai, Shenzhen, Guangzhou e outros centros industriais e grandes portos, levaram a numerosos atrasos nos envios, bem como à saída de muitos gestores expatriados de empresas multinacionais de China.

Com os receios da pandemia a desaparecer, as famílias em todo o mundo, incluindo a China, mudaram os seus padrões de gastos para viagens, refeições em restaurantes e outros serviços. Muitos armazenaram produtos manufaturados durante a pandemia, muitas vezes provenientes da China, que possui, de longe, o maior setor manufatureiro do mundo.

por que isso Importa?

As estatísticas de exportação e importação fornecem todos os meses um dos primeiros indicadores do desempenho da economia chinesa no mês anterior. A China depende fortemente da obtenção de excedentes comerciais muito elevados todos os meses como forma de criar dezenas de milhões de empregos, e isto tornou-se especialmente importante este ano com o aumento das taxas de desemprego entre os jovens.

As exportações tornaram-se mais importantes nos últimos dois anos, à medida que a China enfrenta um forte abrandamento no mercado imobiliário, após anos de especulação desenfreada que viu os preços dos apartamentos subirem dez vezes ou mais em muitas cidades chinesas.

Os dados divulgados na quinta-feira foram o mais recente sinal de que a procura global por produtos chineses pode estar a começar a diminuir. “O declínio nas exportações e nas importações fracas aumenta a nossa convicção de que Julho foi provavelmente o momento mais negro para a actividade económica na China”, disse Louise Low, economista do escritório de Singapura da Oxford Economics, uma consultora.

Embora as exportações da China tenham sido fracas este ano, estão abaixo do nível muito elevado que alcançaram durante a pandemia. O país continua a ser uma potência industrial.

“As encomendas de exportação não parecem boas para os EUA ou para a Europa, mas estão a aumentar fortemente para a Ásia e outros lugares”, afirmou uma recente nota de investigação do grupo de investigação económica China Beige Book.