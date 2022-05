Exclusivo: Tesla interrompe a maior parte da produção na fábrica de Xangai, interrompe as vendas de abril

Fábrica produzirá menos de 200 carros na terça-feira – memorando

Fábrica parou de funcionar por problemas de abastecimento – fontes

As políticas de COVID da China representam desafios para os fabricantes

XANGAI, 10 de maio (Reuters) – Tesla Corporation (TSLA.O) A empresa interrompeu a maior parte de sua produção em sua fábrica de Xangai devido a problemas para garantir peças para seus carros elétricos, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters, o mais recente de uma série de dificuldades que a fábrica está enfrentando.

Dados da China Passenger Car Association (CPCA) mostraram na terça-feira que as vendas da montadora chinesa caíram 98% em abril em relação ao mês anterior, ressaltando os danos causados ​​pelos severos bloqueios de coronavírus na China.

Xangai entrou em sua sexta semana de um intenso bloqueio que testou a capacidade dos fabricantes de operar em meio a severas restrições ao movimento de pessoas e materiais.

A Tesla planejava fabricar menos de 200 carros em sua fábrica na cidade na terça-feira, de acordo com o memorando, bem abaixo de cerca de 1.200 unidades por dia logo após a reabertura em 19 de abril após um desligamento de 22 dias.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

A autoridade disse que após a reabertura da fábrica, a fábrica produziu 10.757 carros até o final de abril, dos quais 1.512 carros foram vendidos.

Isso se compara aos 65.814 carros vendidos em março, o menor número de vendas desde abril de 2020, quatro meses depois que a fábrica começou a entregar carros fabricados na China.

Os dados mostraram que a Tesla não exportou nenhum Model 3 e Model Y fabricados na China de sua fábrica em Xangai em abril.

Duas pessoas familiarizadas com as operações da Tesla disseram anteriormente que a fábrica de Xangai interrompeu as operações na segunda-feira depois de ter dificuldades para comprar suprimentos.

A empresa pretendia aumentar a produção na fábrica para 2.600 veículos por dia o mais rápido possível na próxima semana, informou a Reuters anteriormente. Consulte Mais informação

A CPCA disse que as vendas totais de automóveis de passageiros na China, o maior mercado automotivo do mundo, caíram quase 36% em abril em relação ao ano anterior. No entanto, as vendas de carros movidos a bateria e híbridos plug-in – uma categoria que a China busca como estímulo – aumentaram mais de 50%, impulsionadas por um desempenho particularmente bom da BYD. (002594.SZ) e SAIC-GM-Wuling (GM.N)E (600104.SS).

Outra associação automobilística estimou na semana passada que as vendas totais de automóveis na China caíram 48% em abril, quando os bloqueios fecharam fábricas, restringiram o tráfego aos showrooms e limitaram os gastos.

As autoridades de Xangai reforçaram o bloqueio em toda a cidade imposto há mais de um mês ao shopping de 25 milhões de pessoas, uma medida que pode estender as restrições ao movimento ao longo do mês.

(Reportagem de Zhang Yan e Brenda Goh) Reportagem adicional de Sophie Yu. Edição por Stephen Coates, Kirsten Donovan

