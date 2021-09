Exclusivo: Talibã nomeia enviado afegão à ONU e pede para falar com líderes mundiais

Porta-voz do Talibã? Sohail Shaheen saindo após uma entrevista coletiva em Moscou, Rússia, em 9 de julho de 2021. REUTERS / Tatyana Makeeva

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) – O Taleban solicitou um discurso aos líderes mundiais nas Nações Unidas em Nova York nesta semana e nomeou seu porta-voz, Suhail Shaheen, como embaixador do Afeganistão nas Nações Unidas, de acordo com uma carta vista pela Reuters na terça-feira.

O ministro das Relações Exteriores do Talibã, Amir Khan Muttaki, fez o pedido em uma carta ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na segunda-feira. Mottaki pediu para falar durante a reunião anual de alto nível da Assembleia Geral, que termina na segunda-feira.

O porta-voz de Guterres, Farhan Haq, confirmou a mensagem de Mottaki. A ação constitui um confronto com Ghulam Izakzai, o embaixador da ONU em Nova York que representa o governo afegão que foi deposto pelo Taleban no mês passado.

Haq disse que os pedidos concorrentes para uma vaga no Afeganistão nas Nações Unidas foram enviados ao Comitê de Credenciais de nove membros, que inclui Estados Unidos, China e Rússia. É improvável que o comitê se reúna sobre o assunto antes de segunda-feira, então é duvidoso que o ministro das Relações Exteriores do Taleban fale ao órgão mundial.

A eventual aceitação do embaixador do Taleban pela ONU seria um passo importante na busca do grupo militante islâmico por reconhecimento internacional, o que poderia ajudar a liberar fundos tão necessários para a economia afegã sem dinheiro.

Guterres disse que o desejo do Taleban por reconhecimento internacional é a única alavanca que outros países deveriam pressionar por um governo inclusivo e respeito pelos direitos, especialmente para as mulheres, no Afeganistão.

Haq disse que a mensagem do Taleban dizia que a missão de Isaacze foi “considerada concluída e que ele não representa mais o Afeganistão”.

Até que uma decisão seja tomada pelo Comitê de Credenciais, Isakzai permanecerá em seu assento, de acordo com as regras da Assembleia Geral. Ele deve fazer um discurso no último dia da reunião, em 27 de setembro, mas não ficou claro se algum país poderia se opor ao discurso do Taleban.

O comitê tradicionalmente se reúne em outubro ou novembro para avaliar as credenciais de todos os membros da ONU antes de enviar um relatório para aprovação pela Assembleia Geral antes do final do ano. Diplomatas disseram que o comitê e a Assembleia Geral geralmente trabalham por unanimidade nas credenciais.

Os outros membros do comitê são Bahamas, Butão, Chile, Namíbia, Serra Leoa e Suécia.

Quando o Taleban governou pela última vez entre 1996 e 2001, o embaixador do governo afegão que eles destituíram continuou sendo o representante da ONU depois que o Comitê de Credenciais atrasou sua decisão sobre as disputas pelo assento.

O relatório do comitê disse que a decisão foi adiada “com o fundamento de que os atuais representantes do Afeganistão credenciados nas Nações Unidas continuarão a participar dos trabalhos da Assembleia Geral”.

Relatado por Michelle Nichols; Edição de Mary Milliken e Grant McCall

